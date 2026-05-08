Гранты до 10 000 долларов: кто и как может получить финансовую помощь в мае

До 31 мая 2026 года в двух областях Украины доступны бизнес-гранты, призванные поддержать домохозяйства во время войны. В рамках новой программы поддержки от международных организаций наиболее социально уязвимым категориям граждан можно будет получить до 10 000 долларов.

Об условиях оформления помощи рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Кто и как может получить грантовую помощь на бизнес

Как отмечается, речь идет о программе помощи, которая доступна в Николаевской и Херсонской областях благодаря совместной работе Датской гуманитарной неправительственной организации Dan Church Aid и независимой норвежской гуманитарной организации Norwegian Church Aid.

Грантовые средства предоставят исключительно для восстановления и развития предпринимательской деятельности. Они призваны помочь в восстановлении стабильных источников дохода.

"Совместная программа DanChurchAid & Norwegian Church Aid в Украине (DCA-NCA) реализует проект бизнес-грантов для поддержки микро- и малого бизнеса в Николаевской и Херсонской областях. Программа поддерживает восстановление и развитие бизнеса, сохранение и создание рабочих мест и экономическую устойчивость общин", — сообщают организаторы.

Приобщиться к участию могут микро- и малые бизнесы, при условии:

есть официальная регистрация, в частности ФЛП/ООО;

работают до 20 км от линии фронта;

отсутствуют другие гранты от организаций за последние полгода;

нет долгов, криминальных или коррупционных рисков.

В приоритете будут бизнесы, которые возглавляют:

ветераны/члены их семей;

женщины;

переселенцы;

граждане с инвалидностью;

релоцированный бизнес и тот, который получил повреждения из-за войны.

Какие суммы грантов и как зарегистрироваться в программе

По правилам программы Dan Church Aid и Norwegian Church Aid, заявителям предоставят несколько видов финансовой помощи (вместе с налогами):

На бизнес, где есть минимально одно трудоустроенное лицо и обязательное трудоустройство еще одного человека — до 10 000 долларов; На бизнес, ведущий деятельность самостоятельно с обязательным трудоустройством одного гражданина — до 7 500 долларов; На бизнес, ведущий деятельность самостоятельно без намерения дополнительного трудоустройства — до 5 000 долларов;

Деньги можно будет потратить на:

приобретение оборудования, инструментов и материалов, необходимых на восстановление и развитие бизнеса;

повышение квалификации и обучение работников;

приобретение сырья и материалов;

частичный ремонт помещений;

зарплаты для трудоустроенных работников.

Для регистрации нужно заполнить специальную онлайн-форму. Заявки будут принимать до 31 мая этого года.

Вопросы по заявкам можно уточнить по номерам телефонов: +38 067 474 20 17, +38 067 562 89 47

