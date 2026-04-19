Алименты из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей: когда могут назначить

Случаи, когда родители отказываются от новорожденных детей, фиксируются ежегодно. Как правило, матери оставляют младенцев из-за сложных жизненных обстоятельств: бедность, отсутствие поддержки со стороны отца ребенка или родственников, социальное давление. Но такие действия могут иметь серьезные правовые последствия — от выплаты алиментов и вплоть до лишения родительских прав.

Алименты за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

Если родители оставят ребенка в роддоме без веских на это причин, скорее всего их лишат родительских прав. Это означает, что они:

потеряют личные неимущественные права на ребенка и обязанности по его воспитанию;

не смогут быть его законными представителями;

не получат помощь от государства и льготы, предусмотренные за рождение ребенка;

не станут усыновителями, опекунами или попечителями;

потеряют имущественные права, полученные вместе с отцовством (речь идет о праве на содержание, наследование или пенсию в случае потери кормильца);

не будут иметь других прав, основанных на родстве с ребенком.

При этом бывшие родители все равно должны будут помогать с содержанием ребенка. Суд, лишая людей родительских прав, определяет взыскание алиментов. Если законным представителям ребенка эти деньги не нужны, суд может разрешить начислять их на личный счет в государственном банке. Открыть его нужно через месяц после того, как судебное решение получит законную силу.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 января 2026 года минимальный размер алиментов, как сообщалось на сайте Министерства юстиции, составляет:

1 408,5 гривен ежемесячно — для детей в возрасте до шести лет;

1 756 гривен в месяц — для детей в возрасте от шести до 18 лет.

Окончательная сумма определяется после того, как государство устанавливает базовую финансовую поддержку для ребенка.

