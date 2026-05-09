Головна Фінанси Чи передаються борги по аліментам у спадок: українцям пояснили

Дата публікації: 9 травня 2026 19:55
Борги у спадок: чи доведеться спадкоємцю виплачувати аліменти
Людина підписує документ, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Питання спадщини ніколи не втрачає своєї актуальності. Та іноді, отримуючи спадщину, українці з’ясовують, що їм дісталося не тільки майно, а й борги померлого. Важливо знати, що у спадок передаються не вся заборгованість.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на львівське  міжрегіональне управління Міністерства юстиції України на сторінці у соціальній мережі Facebook. 

Чи можна отримати у спадок борги за аліментами

Як пояснили у відомстві, деякі зобов’язання не входять до складу спадщини. Наприклад, після смерті припиняється обов’язок сплачувати аліменти на дитину чи непрацездатних батьків. Усе тому, що за виплату аліментів відповідає особосто конкретна людина, тож спадкоємцям не доведеться віддавати гроші чужій дитині. 

Українцям пояснили, чи переходять борги за аліментами у спадок. Скриншот: Мін'юст/Facebook

Та якщо на момент смерті вже існувала заборгованість зі сплати аліментів за попередні періоди — це грошовий борг, який може отримати спадкоємець у межах вартості спадкового майна. Особливо якщо борг підтвердили суд або органи державної виконавчої служби.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, мінімальна сума аліментів у травні становить не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У грошовому евіваленті це: 

Читайте також:
  • по 1 408,5 гривень щомісяця — для дітей віком до шести років;
  • по 1 756 гривень на місяць — для дітей віком від шести до 18 років.

Гроші дитині один із батьків повинен виплачувати до її повноліття. 

Як повідомляли Новини.LIVE, якщо батьки залишили дитину у пологовому будинку, то їм все одно доведеться виплачувати їй аліменти. Суд звільнить людей від батьківських обов’язків, але призначить надавати грошову допомогу. Гроші можна надсилати законним представникам дитини або на її особистий рахунок у держбанку. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що до 31 травня цього року у двох регіонах відбуватиметься реєстрація у програмі допомоги для отримання бізнес-грантів.  Допомога призначена домогосподарствам, які постраждали під час війни. Вони зможуть отримати від 5 000 до 10 000 доларів (218 000 — 436 000 гривень).

виплати аліменти спадщина
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
