Борги у спадок: чи доведеться спадкоємцю виплачувати аліменти

Питання спадщини ніколи не втрачає своєї актуальності. Та іноді, отримуючи спадщину, українці з’ясовують, що їм дісталося не тільки майно, а й борги померлого. Важливо знати, що у спадок передаються не вся заборгованість.

Як пояснили у відомстві, деякі зобов'язання не входять до складу спадщини.

Чи можна отримати у спадок борги за аліментами

Як пояснили у відомстві, деякі зобов’язання не входять до складу спадщини. Наприклад, після смерті припиняється обов’язок сплачувати аліменти на дитину чи непрацездатних батьків. Усе тому, що за виплату аліментів відповідає особосто конкретна людина, тож спадкоємцям не доведеться віддавати гроші чужій дитині.

Та якщо на момент смерті вже існувала заборгованість зі сплати аліментів за попередні періоди — це грошовий борг, який може отримати спадкоємець у межах вартості спадкового майна. Особливо якщо борг підтвердили суд або органи державної виконавчої служби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, мінімальна сума аліментів у травні становить не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У грошовому евіваленті це:

по 1 408,5 гривень щомісяця — для дітей віком до шести років;

по 1 756 гривень на місяць — для дітей віком від шести до 18 років.

Гроші дитині один із батьків повинен виплачувати до її повноліття.

