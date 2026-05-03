Виплата аліментів на дітей: якими будуть мінімальні суми у травні

Гаманець з грошима, дитина. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Фінансове утримання дітей — чи не найпоширеніша проблема, яка виникає у сім’ях під час розлучення. Сплачувати аліменти можна за взаємною домовленістю або на підставі судового рішення. Якими будуть виплати — залежить від матеріального стану одного із батьків.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, якими буде розмір аліментів у травні.

Детальніше про виплату аліментів

Аліменти, як пояснили у Київському міжрегіональному управлінні Мін’юсту, залежать від кількості дітей. Наприклад:

якщо йдеться про одну дитину — виплачувати потрібно одну чверть доходу;

якщо про двох— одну третина доходу;

якщо про трьох чи більше — половину доходу.

Мінімальний розмір становить не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У 2026 році це:

1 408,5 гривень щомісяця — для дітей віком до шести років;

1 756 гривень на місяць — для дітей віком від шести до 18 років.

Надсилати дитині гроші потрібно до її повноліття, а в окремих випадках, передбачених законом — і після цього.

Читайте також:

Що ще варто знати

Нагадаємо, обов’язок сплачувати аліменти покладають й на тих батьків, які відмовляються від дитини у пологовому будинку без серйозних для цього підстав. Таких людей суд позбавляє батьківських прав, після чого призначає аліменти. Якщо законним представникам дитини ці гроші не потрібні, суд може дозволити нараховувати їх на особистий рахунок у державному банку.

Як повідомляли Новини.LIVE, окремим українцям доступна грантова програма від Данської ради з питань біженців. Люди можуть отримати гранти у розмірі до понад 216 000 гривень. Відомо, які умови програми.

Ще Новини.LIVE писали, що Франція надає українцям фінансову допомогу. Програма доступна для 11 категорій громадян. Йдеться про суму у 42 000 гривень, зареєструватися в програмі виплат можна з квітня.