Пенсии в Украине через Ощадбанк — как снять выплаты с карты без дополнительной комиссии

Отделение Ощадбанка.

Часть пенсионеров в Украине получают свои выплаты в отделениях Ощадбанка наличными. Также деньги им начисляют непосредственно на карточки банка, однако при снятии иногда приходится платить комиссию, поэтому граждане могут потерять определенную сумму средств.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли в государственном Ощадбанке снимать пенсию с карты без комиссии.

Пенсия без комиссии в Ощадбанке

Как рассказал представитель банка Анатолий Ивоненко на странице в социальной сети Facebook, снять средства с пенсионной карты Ощадбанка без комиссии можно в банкомате любого банка. Однако пенсионеры должны помнить об одном очень важном нюансе.

В Ощадбанке объяснили, как снимать пенсию с карты без комиссии. Скриншот Ощадбанка в Facebook

"В банкоматах других банков без комиссии можно снять до 10 тысяч гривен в месяц. Если же больше — тогда существует комиссия в размере 1% + 5 грн", — отметили в банке.

О чем еще стоит знать

Напомним, что иногда у клиентов Ощадбанка может возникнуть потребность актуализировать свои данные. В таком случае банк оповестит об этом за 30 дней в мобильном приложении "Ощад/24". Пройти соответствующую процедуру можно в приложении, если следовать инструкции:

открыть мобильное приложение "Ощад/24";

кликнуть на соответствующее сообщение от банка;

в разделе "Еще" перейти в личный профиль;

проверить свои персональные данные, которые подавались ранее;

подтвердить или добавить, если сведения изменились.

После этого банковское сообщение с требованием обновления персональных сведений исчезнет.

После этого банковское сообщение с требованием обновления персональных сведений исчезнет.