Пенсии в Ощадбанке — как получить деньги без комиссии

Дата публикации 1 сентября 2025 06:01
Пенсии в Украине через Ощадбанк — как снять выплаты с карты без дополнительной комиссии
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Часть пенсионеров в Украине получают свои выплаты в отделениях Ощадбанка наличными. Также деньги им начисляют непосредственно на карточки банка, однако при снятии иногда приходится платить комиссию, поэтому граждане могут потерять определенную сумму средств.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли в государственном Ощадбанке снимать пенсию с карты без комиссии.

Пенсия без комиссии в Ощадбанке

Как рассказал представитель банка Анатолий Ивоненко на странице в социальной сети Facebook, снять средства с пенсионной карты Ощадбанка без комиссии можно в банкомате любого банка. Однако пенсионеры должны помнить об одном очень важном нюансе.

В Ощадбанке объяснили, как снимать пенсию с карты без комиссии. Скриншот Ощадбанка в Facebook

"В банкоматах других банков без комиссии можно снять до 10 тысяч гривен в месяц. Если же больше — тогда существует комиссия в размере 1% + 5 грн", — отметили в банке.

О чем еще стоит знать

Напомним, что иногда у клиентов Ощадбанка может возникнуть потребность актуализировать свои данные. В таком случае банк оповестит об этом за 30 дней в мобильном приложении "Ощад/24". Пройти соответствующую процедуру можно в приложении, если следовать инструкции:

  • открыть мобильное приложение "Ощад/24";
  • кликнуть на соответствующее сообщение от банка;
  • в разделе "Еще" перейти в личный профиль;
  • проверить свои персональные данные, которые подавались ранее;
  • подтвердить или добавить, если сведения изменились.

После этого банковское сообщение с требованием обновления персональных сведений исчезнет.

Ранее в Ощадбанке объяснили права клиентов, которые открывают карты. Например, клиенты могут не подключать дополнительные услуги, такие как кредитные линии. Узнавайте также, кому из клиентов Ощадбанка грозит арест счетов.

выплаты Ощадбанк пенсионеры банковские карты пенсия комисия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
