Ощадбанк блокирует соцсчета — что стоит знать клиентам в 2025 году

Украинское законодательство позволяет арестовывать банковские счета с соцвыплатами в государственном финучреждении "Ощадбанк". Известно, почему грозит блокировка средств и какие суммы разрешены к снятию в 2025 году.

Кому из клиентов Ощадбанка грозит арест счетов

Если гражданин накопил задолженность, то на основе решения государственного или частного исполнителя счета в банке будут подлежать аресту. При этом речь идет обо всех средствах, содержащихся на счетах, независимо от их целевого назначения.

По правилам, запрещается взыскание арестованных средств со счетов целевого назначения, на которые могут поступать соцвыплаты, пенсии, зарплаты или стипендии. Однако в стране это правило не действует. Из-за того, что банки открывают для зачисления социальных выплат средств стандартные текущие счета, система может блокировать их. То есть они лишь условно называются социальными, пенсионными и т.д.

Законодательство позволяет пользоваться определенной суммой средств с такого счета. Так, должникам можно использовать деньги в размере, не превышающем две минимальные заработные платы. В 2025 году речь идет о сумме 16 тыс. грн в месяц (минимальная зарплата равна 8 тыс. грн).

Как получить доступ к арестованным средствам

Министерство юстиции гарантирует защиту прав граждан, оказавшихся в подобной ситуации. Важно знать права и действовать в соответствии с законом.

Для того, чтобы получить доступ к деньгам, гражданин должен обратиться к исполнителю, написав заявление об определении текущего счета для расходных операций. В частности, ему необходимо уточнить номер счета и банк.

Согласно правилам, с момента получения заявления исполнитель в течение двух рабочих дней должен принять постановление и сразу отправить в банк.

Также предусмотрены следующие случаи для снятия ареста:

должник оплатил всю сумму долга;

установлен факт, что исполнительный документ не подлежит исполнению;

завершилось действие исполнительного производства;

вернули в суд соответствующий исполнительный документ;

имеется решение об отмене мер обеспечения иска.

