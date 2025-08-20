Видео
Главная Финансы Кредитные карты в Ощадбанке — о каких правах должны знать клиенты

Кредитные карты в Ощадбанке — о каких правах должны знать клиенты

Дата публикации 20 августа 2025 06:01
Открытие кредитных карт в Ощадбанке — какими правами наделены клиенты
Карта Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, что клиенты имеют право отказываться от некоторых дополнительных услуг, которые предлагают работники банка. В частности, это касается предложения открытия кредитной карты и подписания документов на депозит.

Об этом рассказали представители финучреждения в соцсети Facebook.

Читайте также:

Навязывание кредитных карт в Ощадбанке

Как отметила одна из клиенток, она имела опыт с навязыванием кредитных карт при открытии обычной зарплатной банковской карты в Ощадбанке. Аналогичная история была и с предложением подписания документов на открытие депозита.

Гражданка попросила представителей банка пересмотреть соответствующую внутреннюю политику, ведь, по ее мнению, предложения сотрудников отделений выглядят как давление на клиентов, что недопустимо.

"Я пришла получить зарплатную карту, а мне навязывают подписать документы на депозит без моего желания. Затем мне сообщили, что банк обязан выдать мне кредитную карту. Считаю такие действия недопустимым давлением на клиента и нарушением моих прав", — говорится в обращении.

Право на отказ от дополнительных услуг Ощадбанка

Как отметил сотрудник главного офиса Ощадбанка, предложение оформления дополнительных услуг со стороны представителей финучреждения является нормальной практикой. Однако речь идет лишь об объявлении соответствующих возможностей по оформлению дополнительных продуктов, с озвучиванием преимуществ, стоимости и сроков.

В то же время, согласно нормам законодательства, только клиенты наделены правом подключать ту или иную дополнительную услугу.

"Предложение оформления дополнительных услуг является нормальной практикой для многих организаций, в т.ч банков. Сотрудник отделения может лишь предложить оформить дополнительный продукт, предварительно рассказав обо всех его преимуществах, стоимости, сроках и ответив на все вопросы клиента, возникающие во время консультации. Окончательное решение о необходимости в продукте банка принимает все же клиент", — пояснили в банке.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Согласно информации Национального банка Украины (НБУ), клиент имеет право не открывать предлагаемую кредитную карту.

"Если банк утверждает, что не может выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной, — он вводит вас в заблуждение и навязывает услугу. Украинское законодательство запрещает такие действия (статья 55 Закона Украины "О банках и банковской деятельности"), — отмечают в НБУ.

Ранее мы писали, кому из клиентов Ощадбанка грозит арест счетов. Из-за открытия банками для зачисления соцвыплат стандартных текущих счетов, система может полностью их заблокировать.

Также мы рассказывали о преимуществах и тарифах карты для выплат в Ощадбанке. В банке объяснили, что она подходит для получения пенсий, социальных выплат и другой помощи от государства.

Ощадбанк банки банковские карты деньги банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
