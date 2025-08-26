Відео
Головна Фінанси Ощадбанк надасть бонуси власникам однієї з карт — деталі

Ощадбанк надасть бонуси власникам однієї з карт — деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 06:01
Ощадбанк розповів про низку фінансових вигод однієї з карт — що варто знати
Банківська карта в руках. Фото: Ощадбанк

У державній фінустанові "Ощадбанк" назвали переваги преміальної картки Visa Infinite. У банку пояснили, що за певну суму витрачених з неї коштів надходитимуть бонуси, які потім можна буде обміняти на різноманітні привілеї.

Про це йдеться в офіційній інформації банку.

Читайте також:

Детальніше про вигоди преміальної карти Visa Infinite від Ощадбанку

"Вигода, що завжди поруч. Преміальна картка Visa Infinite від Ощадбанку перетворює кожну оплату на приємний бонус", — йдеться у повідомленні.

За інформацією державної фінустанови, розрахунок преміальною карткою Visa Infinite збільшуватиме шанси накопичити бонуси для обміну на доступ до низки послуг. Так, згідно з правилами, за кожні 20 витрачених гривень можна буде отримати один бонус, який потім можна буде обміняти на наступні можливості:

  • знижка у 40% на онлайн-підписки (Apple, Steam, YouTube, Netflix, PlayStation, Microsoft, Spotify, ChatGPT); 
  • поповнення рахунку мобільного телефона; 
  • сертифікати в мережах Сільпо, WOG та OKKO;
  • повернення кешбеку від фінансових витрат.

Як почати отримувати вигоди від преміум-карти Visa Infinite 

Громадяни можуть оформити преміальну карту Visa Infinite у будь-якому відділенні Ощадбанку. Зокрема, замовити її можна у застосунку або на сайті Ощаду.

Після чого для клієнтів стануть доступні: 

  • оплата покупок та накопичення бонусів;
  • обмін на вищевказані подарунки. 

Щодо тарифів, то щомісячна комісія при сумі безготівкових розрахунків нижче 20 тис. на місяць становитиме 900 грн, а вище — безкоштовно.

Ощадбанк
Комісії за картку. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми писали, що Ощадбанк надсилає клієнтам сповіщення про потребу пройти процедуру актуалізації даних. У банку пояснили всі нюанси, що стосуються відповідного прохання.  

Також повідомлялося, як отримати реструктуризацію кредиту в Ощадбанку. Банк дозволяє проводити таку процедуру за наявності карткового кредиту з простроченням до 88 днів.  

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
