Ощадбанк розповів про низку фінансових вигод однієї з карт — що варто знати

Банківська карта в руках. Фото: Ощадбанк

У державній фінустанові "Ощадбанк" назвали переваги преміальної картки Visa Infinite. У банку пояснили, що за певну суму витрачених з неї коштів надходитимуть бонуси, які потім можна буде обміняти на різноманітні привілеї.

Про це йдеться в офіційній інформації банку.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про вигоди преміальної карти Visa Infinite від Ощадбанку

"Вигода, що завжди поруч. Преміальна картка Visa Infinite від Ощадбанку перетворює кожну оплату на приємний бонус", — йдеться у повідомленні.

За інформацією державної фінустанови, розрахунок преміальною карткою Visa Infinite збільшуватиме шанси накопичити бонуси для обміну на доступ до низки послуг. Так, згідно з правилами, за кожні 20 витрачених гривень можна буде отримати один бонус, який потім можна буде обміняти на наступні можливості:

знижка у 40% на онлайн-підписки (Apple, Steam, YouTube, Netflix, PlayStation, Microsoft, Spotify, ChatGPT);

поповнення рахунку мобільного телефона;

сертифікати в мережах Сільпо, WOG та OKKO;

повернення кешбеку від фінансових витрат.

Як почати отримувати вигоди від преміум-карти Visa Infinite

Громадяни можуть оформити преміальну карту Visa Infinite у будь-якому відділенні Ощадбанку. Зокрема, замовити її можна у застосунку або на сайті Ощаду.

Після чого для клієнтів стануть доступні:

оплата покупок та накопичення бонусів;

обмін на вищевказані подарунки.

Щодо тарифів, то щомісячна комісія при сумі безготівкових розрахунків нижче 20 тис. на місяць становитиме 900 грн, а вище — безкоштовно.

Комісії за картку. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми писали, що Ощадбанк надсилає клієнтам сповіщення про потребу пройти процедуру актуалізації даних. У банку пояснили всі нюанси, що стосуються відповідного прохання.

Також повідомлялося, як отримати реструктуризацію кредиту в Ощадбанку. Банк дозволяє проводити таку процедуру за наявності карткового кредиту з простроченням до 88 днів.