Ощадбанк розповів про низку фінансових вигод однієї з карт — що варто знати

Ощадбанк надасть бонуси власникам однієї з карт — деталі
У державній фінустанові "Ощадбанк" назвали переваги преміальної картки Visa Infinite. У банку пояснили, що за певну суму витрачених з неї коштів надходитимуть бонуси, які потім можна буде обміняти на різноманітні привілеї.
Про це йдеться в офіційній інформації банку.
Детальніше про вигоди преміальної карти Visa Infinite від Ощадбанку
"Вигода, що завжди поруч. Преміальна картка Visa Infinite від Ощадбанку перетворює кожну оплату на приємний бонус", — йдеться у повідомленні.
За інформацією державної фінустанови, розрахунок преміальною карткою Visa Infinite збільшуватиме шанси накопичити бонуси для обміну на доступ до низки послуг. Так, згідно з правилами, за кожні 20 витрачених гривень можна буде отримати один бонус, який потім можна буде обміняти на наступні можливості:
- знижка у 40% на онлайн-підписки (Apple, Steam, YouTube, Netflix, PlayStation, Microsoft, Spotify, ChatGPT);
- поповнення рахунку мобільного телефона;
- сертифікати в мережах Сільпо, WOG та OKKO;
- повернення кешбеку від фінансових витрат.
Як почати отримувати вигоди від преміум-карти Visa Infinite
Громадяни можуть оформити преміальну карту Visa Infinite у будь-якому відділенні Ощадбанку. Зокрема, замовити її можна у застосунку або на сайті Ощаду.
Після чого для клієнтів стануть доступні:
- оплата покупок та накопичення бонусів;
- обмін на вищевказані подарунки.
Щодо тарифів, то щомісячна комісія при сумі безготівкових розрахунків нижче 20 тис. на місяць становитиме 900 грн, а вище — безкоштовно.
