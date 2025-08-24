Видео
Главная Финансы Актуальность данных — что необходимо сделать клиентам Ощадбанка

Актуальность данных — что необходимо сделать клиентам Ощадбанка

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 06:01
Обслуживание в Ощадбанке — зачем от клиентов требуют актуализации данных
Банковское отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторым клиентам государственного финучреждения "Ощадбанк" может прийти в личный кабинет сообщение о необходимости прохождения процедуры актуализации данных. В банке дали ряд рекомендаций, как именно нужно обновить информацию, а также объяснили, зачем необходимо соответствующее требование.

Об этом говорится в официальной информации банка.

Читайте также:

Правила актуализации данных клиентов Ощадбанка

Согласно действующим требованиям законодательства Украины по вопросам финансового мониторинга, банк может временно ограничивать доступ к счетам клиентов, поскольку необходимы актуальные данные.

Для того, чтобы в дальнейшем пользоваться всеми сервисами Ощадбанка, граждане должны лишь обновить персональные сведения. В финучреждении предусмотрена возможность дистанционной актуализации информации.

Клиенты имеют право обновить собственные данные в любое удобное время. Регулярность потребности в обновлении для каждого клиента устанавливают индивидуально, однако не реже одного раза в пять лет.

"Даже если ваши идентификационные данные не изменились, банк все равно должен получить документальное подтверждение их действия и обновить Вашу информацию в анкете-опроснике, в том числе максимальный объем финансовых операций (поступлений) в месяц", — говорится в сообщении банка.

Как актуализировать персональные данные в приложении

В случае возникновения потребности в обновлении сведений банк пришлет клиентам сообщение за 30 дней в мобильное приложение "Ощад/24".

Пройти соответствующую процедуру в приложении можно, следуя пошаговой инструкции:

  1. Необходимо зайти в мобильное приложение "Ощад/24";
  2. Нажать на соответствующее сообщение от банка;
  3. В разделе "Еще" перейти в собственный профиль;
  4. Просмотреть свои персональные данные, представленные ранее;
  5. Подтвердить или добавить, если сведения изменились.

После этого банковское сообщение с требованием обновления персональных сведений исчезнет и клиенту станут доступны все услуги финучреждения.

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке предупредили клиентов о фишинговых QR-кодах. Несмотря на удобство такого вида расчета, есть угроза наткнуться на мошенников, которые сейчас маскируют их под якобы официальные в ряде общественных мест.

Также сообщалось, что в Ощадбанке напомнили права клиентов при открытии карт. В частности, граждане могут отказаться от дополнительных услуг, таких как кредитные линии.

онлайн-услуги Ощадбанк банки приложение банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
