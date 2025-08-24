Обслуживание в Ощадбанке — зачем от клиентов требуют актуализации данных

Актуальность данных — что необходимо сделать клиентам Ощадбанка
Некоторым клиентам государственного финучреждения "Ощадбанк" может прийти в личный кабинет сообщение о необходимости прохождения процедуры актуализации данных. В банке дали ряд рекомендаций, как именно нужно обновить информацию, а также объяснили, зачем необходимо соответствующее требование.
Об этом говорится в официальной информации банка.
Правила актуализации данных клиентов Ощадбанка
Согласно действующим требованиям законодательства Украины по вопросам финансового мониторинга, банк может временно ограничивать доступ к счетам клиентов, поскольку необходимы актуальные данные.
Для того, чтобы в дальнейшем пользоваться всеми сервисами Ощадбанка, граждане должны лишь обновить персональные сведения. В финучреждении предусмотрена возможность дистанционной актуализации информации.
Клиенты имеют право обновить собственные данные в любое удобное время. Регулярность потребности в обновлении для каждого клиента устанавливают индивидуально, однако не реже одного раза в пять лет.
"Даже если ваши идентификационные данные не изменились, банк все равно должен получить документальное подтверждение их действия и обновить Вашу информацию в анкете-опроснике, в том числе максимальный объем финансовых операций (поступлений) в месяц", — говорится в сообщении банка.
Как актуализировать персональные данные в приложении
В случае возникновения потребности в обновлении сведений банк пришлет клиентам сообщение за 30 дней в мобильное приложение "Ощад/24".
Пройти соответствующую процедуру в приложении можно, следуя пошаговой инструкции:
- Необходимо зайти в мобильное приложение "Ощад/24";
- Нажать на соответствующее сообщение от банка;
- В разделе "Еще" перейти в собственный профиль;
- Просмотреть свои персональные данные, представленные ранее;
- Подтвердить или добавить, если сведения изменились.
После этого банковское сообщение с требованием обновления персональных сведений исчезнет и клиенту станут доступны все услуги финучреждения.
