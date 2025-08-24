Обслуживание в Ощадбанке — зачем от клиентов требуют актуализации данных

Банковское отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторым клиентам государственного финучреждения "Ощадбанк" может прийти в личный кабинет сообщение о необходимости прохождения процедуры актуализации данных. В банке дали ряд рекомендаций, как именно нужно обновить информацию, а также объяснили, зачем необходимо соответствующее требование.

Об этом говорится в официальной информации банка.

Правила актуализации данных клиентов Ощадбанка

Согласно действующим требованиям законодательства Украины по вопросам финансового мониторинга, банк может временно ограничивать доступ к счетам клиентов, поскольку необходимы актуальные данные.

Для того, чтобы в дальнейшем пользоваться всеми сервисами Ощадбанка, граждане должны лишь обновить персональные сведения. В финучреждении предусмотрена возможность дистанционной актуализации информации.

Клиенты имеют право обновить собственные данные в любое удобное время. Регулярность потребности в обновлении для каждого клиента устанавливают индивидуально, однако не реже одного раза в пять лет.

"Даже если ваши идентификационные данные не изменились, банк все равно должен получить документальное подтверждение их действия и обновить Вашу информацию в анкете-опроснике, в том числе максимальный объем финансовых операций (поступлений) в месяц", — говорится в сообщении банка.

Как актуализировать персональные данные в приложении

В случае возникновения потребности в обновлении сведений банк пришлет клиентам сообщение за 30 дней в мобильное приложение "Ощад/24".

Пройти соответствующую процедуру в приложении можно, следуя пошаговой инструкции:

Необходимо зайти в мобильное приложение "Ощад/24"; Нажать на соответствующее сообщение от банка; В разделе "Еще" перейти в собственный профиль; Просмотреть свои персональные данные, представленные ранее; Подтвердить или добавить, если сведения изменились.

После этого банковское сообщение с требованием обновления персональных сведений исчезнет и клиенту станут доступны все услуги финучреждения.

