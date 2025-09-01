Відео
Головна Фінанси Пенсії в Ощадбанку — як отримати гроші без комісії

Пенсії в Ощадбанку — як отримати гроші без комісії

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 06:01
Пенсії в Україні через Ощадбанк — як зняти виплати з карти без додаткової комісії
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Частина пенсіонерів в Україні отримують свої виплати у відділеннях Ощадбанку готівкою. Також гроші їм нараховують безпосередньо на картки банку, однак під час зняття іноді доводиться платити комісію, тож громадяни можуть втратити певну суму коштів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можна у державному Ощадбанку знімати пенсію з картки без комісії.

Читайте також:

Пенсія без комісії в Ощадбанку 

Як розповів представник банку Анатолій Івоненко на сторінці у соціальній мережі Facebook, зняти кошти з пенсійної картки Ощадбанку без комісії можна в банкоматі будь-якого банку. Однак пенсіонери мають пам'ятати про один дуже важливий нюанс.

null
В Ощадбанку пояснили, як знімати пенсію з картки без комісії. Скриншот Ощадбанку у Facebook

"В банкоматах інших банків без комісії можна зняти до 10 тисяч гривень на місяць. Якщо ж більше — тоді існує комісія в розмірі 1%+5 грн", — зауважили у банку. 

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що іноді у клієнтів Ощадбанку може виникнути потреба актуалізувати свої дані. У такому разі банк сповістить про це за 30 днів у мобільному застосунку "Ощад/24". Пройти відповідну процедуру можна у застосунку, якщо дотримуватися інструкції:

  • відкрити мобільний застосунок "Ощад/24";
  • клікнути на відповідне повідомлення від банку;
  • у розділі "Ще" перейти у власний профіль;
  • перевірити свої персональні дані, які подавалися раніше;
  • підтвердити або додати, якщо відомості змінились.

Після цього банківське повідомлення з вимогою оновлення персональних відомостей зникне. 

Раніше в Ощадбанку пояснили права клієнтів, які відкривають картки. Наприклад, клієнти можуть не підключати додаткові послуги, такі як кредитні лінії. Дізнавайтесь також, кому з клієнтів Ощадбанку загрожує арешт рахунків.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
