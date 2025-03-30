Пенсии в Украине — почему приостанавливают внедрение накопительной системы

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине отсрочат внедрение обязательной накопительной пенсионной системы. Пока реформа на паузе, единственным механизмом повышать пенсионные выплаты населению будет индексация.

Соответствующее намерение украинская власть прописала в тексте Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

Читайте также:

Пенсионная реформа не состоится — детали

Украинские власти, как ожидается, в ближайшие несколько лет при поддержке Всемирного банка упростят и улучшат пенсионную систему, и создадут единые условия для назначения страховых пенсионных выплат.

"Мы рассматриваем возможность введения второго уровня пенсионной схемы, когда будут созданы условия", — говорится в документе.

Кабмин также планирует:

не вводить новые специальные пенсии или льготы;

не принимать любое новое законодательство, которое приведет к дополнительным условным обязательствам, связанным с пенсиями, которые не обеспечены финансовыми ресурсами;

отказаться от изменений, которые позволят снизить пенсионный возраст, определенный на законодательном уровне.

Кроме того, в Украине могут ограничить размер дополнительных выплат некоторым пенсионерам, сверх накопительной части их пенсий.

"Мы также предложим единый подход к ежегодному повышению всех пенсий, назначаемых в пенсионной системе, исключительно через механизм индексации", — отмечается в Меморандуме.

Накопительная пенсия в Украине - что известно

В начале марта 2025 года первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заявила, что законопроект о введении накопительной пенсионной системы уже рассматривает Кабинет министров.

По ее словам, старт реформы должен начаться не раньше 2026 года, ведь законопроект еще должны поддержать депутаты Верховной Рады. Когда это произойдет — неизвестно.

Ранее мы уже объясняли, как действуют в Украине правила пенсионного законодательства. Также мы рассказывали, что некоторым украинцам в 2025 году могут дополнительно повысить пенсию на 20%.