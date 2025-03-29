Деяким українцям підвищать пенсії ще на 20% — для кого готують зміни

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пенсійні виплати в Україні, а також стипендії студентів у 2025 році можуть зрости ще на 20%. Втім підвищення стосується лише окремої категорії громадян.

Про це йдеться в законопроєкті № 12300, в якому пропонують внести зміни до статті 5 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

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Зараз надбавки до стипендій і пенсій нараховують громадянам, які увесь рік живуть у гірських районах країни. Натомість автори законопроєкту пропонують, щоб таке право було й у ВПО.

Нині в населених пунктах зі статусом гірських у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях проживає 130 тисяч внутрішніх переселенців.

Для пенсіонерів і студентів з-поміж ВПО, які безперервно проживатимуть, працюватимуть або навчатимуться за денною формою в таких населених пунктах щонайменше пів року, пропонується також установити доплату до пенсій і стипендій у розмірі 20%.

"Всі громадяни, які проживають, працюють або навчаються на території "гірського" населеного пункту, зокрема і внутрішньо переміщені особи, повинні мати рівні можливості в частині їх доступу до соціальних гарантій та пільг, встановлених Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", — йдеться у пояснювальній записці до документа.

Раніше ми вже писали, що у 2025 році розмір мінімальної пенсії для українців встановлено на рівні 2 361 грн. Однак цієї суми пенсіонерам замало, тож уряд запровадив низку пільг і соціальних гарантій, аби підтримати фінансовий стан громадян на пенсії.

Також нагадаємо, що в Україні зміняться правила нарахування пенсійних виплат. Наприклад, отримувати пенсію громадяни тепер можуть не тільки в Ощадбанку.