Реформа пенсійної системи — коли з'явиться накопичувальна пенсія

Накопичувальні пенсії — українцям пояснили, коли почнуться зміни
Кабмін України вже отримав на розгляд законопроєкт про запровадження в країні накопичувальної пенсійної системи. Після цього за документ будуть голосувати депутати Верховної Ради.
Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.
Накопичувальна пенсія в Україні — коли почнеться реформа
Вона зауважила, що наразі невідомо, коли законопроєкт потрапить на розгляд парламенту. Марчак вважає, що народні депутати врешті підтримають законопроєкт у двох читаннях. Очікується, що накопичувальна пенсійна система запрацює не раніше 2026 року.
"Але ми переконані, що на цей законопроєкт має бути підтримка", — сказала вона.
Перша заступниця міністра соціальної політики пояснила, що законопроєкт створювався після консультацій з профспілками, роботодавцями та міжнародними експертами. Завдяки цьому у тексті документа були усунуті недоліки, також фахівці вивчили попередні ініціативи.
"Ми врахували, я думаю, абсолютно всі суттєві зауваження, через які попередні законодавчі ініціативи гальмували", — наголосила вона.
Індексація пенсій у 2025 році — що відомо
З березня виплати у більшості пенсіонерів зростуть на 11,5%. Цього року перерахують навіть найнижчі пенсії. Натомість для отримувачів найбільших сум з'являться обмеження на максимальний розмір підвищення — до 1,5 тис. грн, незалежно від категорії.
Нагадаємо, що дехто з українців отримають одразу дві пенсії у березні. На додаткову виплату може розраховувати обмежена кількість громадян.
Також ми розповідали, як діють в Україні правила пенсійного законодавства. Знаючи деякі нюанси, можна суттєво збільшити розмір своїх майбутніх пенсійних виплат.
Читайте Новини.LIVE!