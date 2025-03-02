Реформа пенсійної системи — коли з'явиться накопичувальна пенсія

Пенсіонерка на лавці. Фото: УНІАН

Кабмін України вже отримав на розгляд законопроєкт про запровадження в країні накопичувальної пенсійної системи. Після цього за документ будуть голосувати депутати Верховної Ради.

Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

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Вона зауважила, що наразі невідомо, коли законопроєкт потрапить на розгляд парламенту. Марчак вважає, що народні депутати врешті підтримають законопроєкт у двох читаннях. Очікується, що накопичувальна пенсійна система запрацює не раніше 2026 року.

"Але ми переконані, що на цей законопроєкт має бути підтримка", — сказала вона.

Перша заступниця міністра соціальної політики пояснила, що законопроєкт створювався після консультацій з профспілками, роботодавцями та міжнародними експертами. Завдяки цьому у тексті документа були усунуті недоліки, також фахівці вивчили попередні ініціативи.

"Ми врахували, я думаю, абсолютно всі суттєві зауваження, через які попередні законодавчі ініціативи гальмували", — наголосила вона.

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З березня виплати у більшості пенсіонерів зростуть на 11,5%. Цього року перерахують навіть найнижчі пенсії. Натомість для отримувачів найбільших сум з'являться обмеження на максимальний розмір підвищення — до 1,5 тис. грн, незалежно від категорії.

Нагадаємо, що дехто з українців отримають одразу дві пенсії у березні. На додаткову виплату може розраховувати обмежена кількість громадян.

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