Пенсії в Україні — яка вигода від пізнього виходу на заслужений відпочинок

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Українські громадяни можуть суттєво збільшити розмір своєї майбутньої пенсії, якщо будуть продовжувати працювати навіть після досягнення пенсійного віку. Влада зацікавлена у більш пізньому виході громадян на заслужений відпочинок, тому передбачені надбавки за кожен додатковий рік роботи.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Українці мають право вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років, проте, якщо зроблять це пізніше — отримають збільшені пенсійні виплати.

Як зазначають у ПФУ, про своє бажання вийти на пенсію пізніше громадянин має повідомити до досягнення пенсійного віку. Для цього треба звернутися у відділення Пенсійного фонду.

Оскільки, якщо людина не повідомить про таке рішення, то їй можуть призначити пенсію автоматично. Річ у тім, що в Реєстрі застрахованих осіб зберігається інформація про страховий стаж громадян. Через це пенсія може бути призначена з наступного дня за днем досягнення пенсійного віку.

За даними фонду, тим, хто набув права на пенсію за віком відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", однак після досягнення пенсійного віку продовжив працювати, пенсія за віком буде призначена з урахуванням отриманого страхового стажу станом на день звернення за призначенням пенсії (ст. 29 закону №1058-IV).

Як збільшиться розмір пенсії

Коефіцієнт підвищення різний, залежно від терміну відтермінування пенсії:

0,5% — у разі, якщо відтермінування менше за 60 місяців (п'ять років). Відсоток надають за кожен повний місяць стажу з наступного місяця після того, як людина досягнула пенсійного віку;

0,75% — якщо відтермінування перевищує 60 місяців.

Проте неповний місяць стажу під час розрахунку не враховується.

Пенсія може не збільшитись за таких обставин:

якщо громадянин вже має пенсію, відповідно до іншого закону;

якщо людина отримує пенсію в іншій державі;

якщо громадянин отримував раніше інший вид пенсії.

Раніше ми розповідали, що у 2025 році не змінився розмір добровільного мінімального внеску для страхового стажу. Українцям треба платити мінімально щомісяця по 1,76 тис. грн.

Також ми писали, що поточного року почнуться розслідування призначення фіктивних доплат для "чорнобильців". Винних притягнуть до відповідальності: це торкнеться як простих громадян, так і суддів.