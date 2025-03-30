Пенсії в Україні — чому призупиняють впровадження накопичувальної системи

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні відтермінують впровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Допоки реформа на паузі, єдиним механізмом підвищувати пенсійні виплати населенню буде індексація.

Відповідний намір українська влада прописала у тексті Меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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Українська влада, як очікується, у найближчі кілька років за підтримки Світового банку спростить та поліпшить пенсійну систему та створить єдині умови для призначення страхових пенсійних виплат.

"Ми розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли будуть створені умови", — йдеться в документі.

Кабмін також планує:

не запроваджувати нові спеціальні пенсії або пільги;

не ухвалювати будь-яке нове законодавство, яке призведе до додаткових умовних зобов'язань, пов'язаних із пенсіями, які не забезпечені фінансовими ресурсами;

відмовитися від змін, які дозволять знизити пенсійний вік, визначений на законодавчому рівні.

Крім того, в Україні можуть обмежити розмір додаткових виплат деяким пенсіонерам, понад накопичувальну частину їхніх пенсій.

"Ми також запропонуємо єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, що призначаються в пенсійній системі, виключно через механізм індексації", — зазначається в Меморандумі.

Накопичувальна пенсія в Україні — що відомо

На початку березня 2025 року перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак заявила, що законопроєкт про запровадження накопичувальної пенсійної системи вже розглядає Кабінет міністрів.

За її словами, старт реформи має розпочатися не раніше 2026 року, адже законопроєкт ще мають підтримати депутати Верховної Ради. Коли це відбудеться — невідомо.

Раніше ми вже пояснювали, як діють в Україні правила пенсійного законодавства. Також ми розповідали, що деяким українцям у 2025 році можуть додатково підвищити пенсію на 20%.