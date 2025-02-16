В Україні не буде трудових книжок — чим та коли їх замінять

Записи у трудовій книжці. Фото: УНІАН

Паперова трудова книжка — це основний документ, в якому відображається трудовий стаж працівника під час його професійної діяльності. Однак в Україні поступово відмовляються від обов'язкової наявності паперових трудових книжок, оскільки держава вирішила зацифрувати трудовий та страховий стаж.

Про це нагадали у пресслужбі Кабміну.

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Навіщо потрібні цифрові трудові книжки

Електронні версії трудових книжок з'явилися в Україні у 2021 році. Вони вважаються цифровим аналогом паперової трудової книжки, але мають деякі переваги, наприклад:

допомагають спрощувати облік трудової діяльності;

зменшують паперовий документообіг;

захищають від втрати чи пошкодження даних;

також, маючи цифрову трудову книжку, українці у майбутньому зможуть автоматично виходити на пенсію.

Коли цифрові трудові книжки повністю замінять паперові

Очікується, що вже з 2026 року українцям буде не обов'язково мати паперову трудову книжку, але до того моменту їх потрібно зберігати. При цьому закон не заперечує, щоби в Україні паралельно існували як паперові трудові книжки, так і цифрові. Дані, які будуть оцифровуватися, поступово вноситимуть до Реєстру застрахованих осіб.

Тож підтвердити свій страховий стаж українці зможуть і з е-трудовою. Цифрова версія міститиме:

усі заповнені сторінки трудової книжки;

документи про наявність освіти (за денною формою навчання);

свідоцтво про народження дитини (для жінок);

військовий документ;

інші документи.

Як перевірити, чи трудова книжка вже оцифрована

Електронні трудові книжки є в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ). Зайти до кабінету можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA або через Дія.Підпис.

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