Пенсии ВПО до 1 апреля — почему их могут отменить

Пенсионные выплаты некоторым украинцам могут отменить — в чем проблема
В Украине с 1 апреля 2026 года могут отменить пенсии некоторым гражданам. Это произойдет, если они не предоставят информацию о том, что Россия не начисляла им пенсионные и страховые выплаты.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.
Кому нужно обновить данные
Данные должны подать граждане Украины с временно оккупированных территорий (ВОТ), и те, кто оттуда выехал в Украину или за границу.
"Людям, которые в период с 1 января 2025 года до 1 февраля 2026 года прошли физическую идентификацию, но по состоянию на 1 февраля 2026 года не подали уведомление о неполучении пенсии или страховых выплат от органов пенсионного обеспечения РФ, выплата пенсии/страховых выплат продолжается до момента подачи такого уведомления, но не дольше чем до 1 апреля 2026 года", — предупредили в Пенсионном фонде.
Как подать информацию о неполучении выплат от РФ
Сделать это можно:
- онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;
- во время видеоконференцсвязи с работником Главного управления Пенсионного фонда Украины.
Также можно отправить почтой на адрес территориального органа ПФУ, где человек состоит на учете как получатель выплат. Сообщение должно быть в произвольной форме, к нему надо приложить удостоверение о пребывании в живых.
Кроме того, эту информацию можно указать в заявлении о назначении, возобновлении и продолжении выплаты пенсии, страховых выплат.
