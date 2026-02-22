Видео
Україна
Видео

Пенсионные выплаты некоторым украинцам могут отменить — в чем проблема

Дата публикации 22 февраля 2026 13:00
Пенсии ВПО до 1 апреля — почему их могут отменить
Пенсионерка идет по улице. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине с 1 апреля 2026 года могут отменить пенсии некоторым гражданам. Это произойдет, если они не предоставят информацию о том, что Россия не начисляла им пенсионные и страховые выплаты.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.

Кому нужно обновить данные

Данные должны подать граждане Украины с временно оккупированных территорий (ВОТ), и те, кто оттуда выехал в Украину или за границу.

"Людям, которые в период с 1 января 2025 года до 1 февраля 2026 года прошли физическую идентификацию, но по состоянию на 1 февраля 2026 года не подали уведомление о неполучении пенсии или страховых выплат от органов пенсионного обеспечения РФ, выплата пенсии/страховых выплат продолжается до момента подачи такого уведомления, но не дольше чем до 1 апреля 2026 года", — предупредили в Пенсионном фонде.

Как подать информацию о неполучении выплат от РФ

Сделать это можно:

  • онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;
  • во время видеоконференцсвязи с работником Главного управления Пенсионного фонда Украины.

Также можно отправить почтой на адрес территориального органа ПФУ, где человек состоит на учете как получатель выплат. Сообщение должно быть в произвольной форме, к нему надо приложить удостоверение о пребывании в живых.

Кроме того, эту информацию можно указать в заявлении о назначении, возобновлении и продолжении выплаты пенсии, страховых выплат.

Ранее стало известно, что некоторым украинцам устанавливают повышенную минимальную пенсию. В 2026 году речь идет о сумме до 7,800 гривен. Узнавайте также, кому из пенсионеров в марте автоматически проиндексируют выплаты.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
