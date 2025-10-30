Пенсії в Україні — як перевірити в новому сервісі, чи треба ідентифікація

Громадяни похилого віку. Фото: Freepik

Пенсіонери, які досі проживають на окупованій території України чи перебувають за межами країни, зобов'язані пройти обов'язкову фізичну ідентифікацію для збереження права на нарахування пенсій та соцвиплат. Відомо, кому саме необхідна така процедура, які діють правила та які нові можливості з'явилися для таких громадян.

Відповідна вимога передбачена постановою уряду №299.

Що варто знати про ідентифікацію пенсіонерів у 2025 році

Урядова постанова регулює порядок надання пенсій та інших соцвиплат для кількох категорій громадян. Йдеться про:

Тих, хто проживає на захоплених РФ територіях Запорізької, Донецької, Херсонської, Луганської, Харківської, Дніпропетровської областей та анексованому Криму. Тих, хто виїхав з окупації на підконтрольну Україні територію, проте не став на облік в українському Пенсійному фонді. Тих, хто проживає за кордоном потягом 183 днів/мають статус біженця/тимчасового прихистку.

Згідно з правилами, громадянам дозволяється пройти процедуру ідентифікації у будь-якому сервісному центрі ПФУ без прив'язки до адреси проживання чи реєстрації. Це стало можливо завдяки запровадженню принципу екстериторіальності.

Також Пенсійний фонд передбачив право для пенсіонерів та отримувачів страхових виплат, які проживають за кордоном або на окупованих територіях, пройти перевірку у дистанційному режимі, тобто по відеозв’язку. Заяву на процедуру ідентифікації можна подати на порталі ПФУ. Після її опрацювання на адресу е-пошти, вказаної в заяві, надійде повідомлення про день та час проведення процедури ідентифікації по відео.

Також на порталі е-послуг ПФУ для користувачів зі статусом "пенсіонер" створили нову зручну послугу "Моя ідентифікація".

Там можна буде переглянути:

дату останньої ідентифікації;

джерело, за допомогою якого її було здійснено.

Така послуга дозволить легко переконатися, що ідентифікація громадянина проведена, що буде підставою для продовження виплат.

Щоб скористатись нею, необхідно виконати кілька кроків. А саме:

зайти на портал е-послуг ПФУ;

авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису/Дія.Підпису/ID.GOV.UA;

увійти в особистий кабінет;

у меню обрати рубрику "Моя ідентифікація".

До якого числа необхідно пройти ідентифікацію

Відповідні категорії осіб зобов'язані пройти фізичну ідентифікацію до певної дати. Якщо пенсіонер та отримувач допомоги не пройде фізичну ідентифікацію вчасно — виплату пенсії або соцдопомоги припинять.

Громадяни, які отримують пенсії на поточні рахунки, відкриті в українських банках, зобов'язані пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року.

Ті, хто одержують окремі види державних допомог, мають виконати вимогу щодо ідентифікації до 1 листопада цього року.

