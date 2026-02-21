Видео
Главная Финансы Весеннее повышение пенсий — кого не коснется индексация

Весеннее повышение пенсий — кого не коснется индексация

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 06:10
Повышение пенсий весной — почему части украинцев не пересчитают выплаты
Мужчина пожилого возраста. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В начале весны в Украине для большинства пенсионеров могут проиндексировать выплаты на основе полученных показателей по уровню инфляции и динамики роста заработной платы. Такой подход призван осовременить пенсии, однако он коснется не всех.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Как изменятся пенсии украинцев весной

Украинским гражданам обещают не просто продолжать предоставление пенсий, а их повысить для определенного покрытия роста цен в стране. Ожидается, что в марте индексация пенсионных выплат составит около 12%. Такой показатель определили на основе:

  • размера инфляции в Украине;
  • роста зарплаты.

По информации Пенсионного фонда, если базовый размер пенсии окажется ниже минимального, то государство обязано доплатить разницу.

По правилам, размер индексации не может быть выше суммы в 1,5 тыс. грн. Поэтому даже при более существенном повышении человеку начислят не выше указанной суммы. Также выплата не может быть меньше 100 грн.

Кому могут не проиндексировать пенсионные выплаты

В марте 2026 года индексация пенсий не коснется нескольких категорий граждан. А именно:

  1. Тех, кто вышел на заслуженный отдых за последние три года (в 2024, 2025 и начале 2026-го). Это объясняется тем, что пенсия таких граждан уже рассчитана на основе новой, более высокой средней заработной платы;
  2. Кто получает максимальные пенсии. Если выплата превышает 10 прожиточных минимумов (в этом году это 25 950 грн), то индексации выплат таким лицам не предусмотрена;
  3. Кто имеет право на спецпенсии (в частности, речь идет о судьях и прокурорах).

Также из-за индексации некоторые граждане могут потерять право на возрастные надбавки (70+, 75+, 80+ лет). Кроме того, большая сумма пенсии после индексации может отменить право на жилищные субсидии или другие соцльготы, которые рассчитывают на основе доходов человека.

Что еще стоит знать о повышении пенсии

Если знать коэффициент повышения пенсии, то граждане могут самостоятельно подсчитать приблизительную весеннюю прибавку.

На базе коэффициента индексации (Ки) надо лишь выполнить следующие действия:

  • взять свою основную сумму пенсии;
  • умножить на коэффициент;
  • от полученной суммы отнять предыдущий базовый размер.

Разница станет ориентировочной доплатой к основному размеру пенсионной суммы.

Ранее мы писали, что в Украине на повышение размера пенсии смогут рассчитывать госслужащие. Им предусмотрена выплата в размере 60% от суммы зарплаты, тогда как большинство граждан получают не выше 30% от дохода.

Еще сообщалось, что в этом году пенсионеры имеют право получать не только базовую пенсию, но и спецдоплаты. Речь идет о дополнительных годах стажа, превышающего установленную норму.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
