Повышение пенсий весной — почему части украинцев не пересчитают выплаты

Весеннее повышение пенсий — кого не коснется индексация
В начале весны в Украине для большинства пенсионеров могут проиндексировать выплаты на основе полученных показателей по уровню инфляции и динамики роста заработной платы. Такой подход призван осовременить пенсии, однако он коснется не всех.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как изменятся пенсии украинцев весной
Украинским гражданам обещают не просто продолжать предоставление пенсий, а их повысить для определенного покрытия роста цен в стране. Ожидается, что в марте индексация пенсионных выплат составит около 12%. Такой показатель определили на основе:
- размера инфляции в Украине;
- роста зарплаты.
По информации Пенсионного фонда, если базовый размер пенсии окажется ниже минимального, то государство обязано доплатить разницу.
По правилам, размер индексации не может быть выше суммы в 1,5 тыс. грн. Поэтому даже при более существенном повышении человеку начислят не выше указанной суммы. Также выплата не может быть меньше 100 грн.
Кому могут не проиндексировать пенсионные выплаты
В марте 2026 года индексация пенсий не коснется нескольких категорий граждан. А именно:
- Тех, кто вышел на заслуженный отдых за последние три года (в 2024, 2025 и начале 2026-го). Это объясняется тем, что пенсия таких граждан уже рассчитана на основе новой, более высокой средней заработной платы;
- Кто получает максимальные пенсии. Если выплата превышает 10 прожиточных минимумов (в этом году это 25 950 грн), то индексации выплат таким лицам не предусмотрена;
- Кто имеет право на спецпенсии (в частности, речь идет о судьях и прокурорах).
Также из-за индексации некоторые граждане могут потерять право на возрастные надбавки (70+, 75+, 80+ лет). Кроме того, большая сумма пенсии после индексации может отменить право на жилищные субсидии или другие соцльготы, которые рассчитывают на основе доходов человека.
Что еще стоит знать о повышении пенсии
Если знать коэффициент повышения пенсии, то граждане могут самостоятельно подсчитать приблизительную весеннюю прибавку.
На базе коэффициента индексации (Ки) надо лишь выполнить следующие действия:
- взять свою основную сумму пенсии;
- умножить на коэффициент;
- от полученной суммы отнять предыдущий базовый размер.
Разница станет ориентировочной доплатой к основному размеру пенсионной суммы.
Ранее мы писали, что в Украине на повышение размера пенсии смогут рассчитывать госслужащие. Им предусмотрена выплата в размере 60% от суммы зарплаты, тогда как большинство граждан получают не выше 30% от дохода.
Еще сообщалось, что в этом году пенсионеры имеют право получать не только базовую пенсию, но и спецдоплаты. Речь идет о дополнительных годах стажа, превышающего установленную норму.
