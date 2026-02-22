Пенсії переселенців — що треба зробити українцям до 1 квітня

Є час до 1 квітня — що мають зробити українці, аби не втратити пенсію
В Україні з 1 квітня 2026 року можуть скасувати пенсії деяким громадянам. Це станеться, якщо вони не нададуть інформацію про те, що Росія не нараховувала їм пенсійні та страхові виплати.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE.
Кому потрібно оновити дані
Дані повинні подати громадяни України з тимчасово окупованих територій (ТОТ), та ті, хто звідти виїхав до України чи за кордон.
"Особам, які у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року пройшли фізичну ідентифікацію, але станом на 1 лютого 2026 року не подали повідомлення про неодержання пенсії чи страхових виплат від органів пенсійного забезпечення РФ, виплата пенсії/страхових виплат продовжується до моменту подання такого повідомлення, але не довше ніж до 1 квітня 2026 року", — попередили у Пенсійному фонді.
Як надати інформацію про неотримання виплат від РФ
Зробити це можна:
- онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;
- під час відеоконференцзвʼязку з працівником Головного управління Пенсійного фонду України.
Також можна надіслати поштове відправлення на адресу територіального органу ПФУ, де людина перебуває на обліку як одержувач виплат. Повідомлення має бути у довільній формі, до нього треба додати посвідчення про перебування в живих.
Крім того, цю інформацію можна вказати у заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії, страхових виплат.
Раніше стало відомо, що деяким українцям встановлюють підвищену мінімальну пенсію. У 2026 році йдеться про суму до 7,800 гривень. Дізнавайтесь також, кому з пенсіонерів у березні автоматично проіндексують виплати.
Читайте Новини.LIVE!