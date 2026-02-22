Відео
Україна
Головна Фінанси Є час до 1 квітня — що мають зробити українці, аби не втратити пенсію

Є час до 1 квітня — що мають зробити українці, аби не втратити пенсію

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 13:00
Пенсії переселенців — що треба зробити українцям до 1 квітня
Пенсіонерка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні з 1 квітня 2026 року можуть скасувати пенсії деяким громадянам. Це станеться, якщо вони не нададуть інформацію про те, що Росія не нараховувала їм пенсійні та страхові виплати.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Кому потрібно оновити дані

Дані повинні подати громадяни України з тимчасово окупованих територій (ТОТ), та ті, хто звідти виїхав до України чи за кордон.

"Особам, які у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року пройшли фізичну ідентифікацію, але станом на 1 лютого 2026 року не подали повідомлення про неодержання пенсії чи страхових виплат від органів пенсійного забезпечення РФ, виплата пенсії/страхових виплат продовжується до моменту подання такого повідомлення, але не довше ніж до 1 квітня 2026 року", — попередили у Пенсійному фонді. 

Як надати інформацію про неотримання виплат від РФ

Зробити це можна:

  • онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;
  • під час відеоконференцзвʼязку з працівником Головного управління Пенсійного фонду України.

Також можна надіслати поштове відправлення на адресу територіального органу ПФУ, де людина перебуває на обліку як одержувач виплат. Повідомлення має бути у довільній формі, до нього треба додати посвідчення про перебування в живих.

Крім того, цю інформацію можна вказати у заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії, страхових виплат. 

Раніше стало відомо, що деяким українцям встановлюють підвищену мінімальну пенсію. У 2026 році йдеться про суму до 7,800 гривень. Дізнавайтесь також, кому з пенсіонерів у березні автоматично проіндексують виплати

виплати ПФУ Пенсійний Фонд ТОТ пенсія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
