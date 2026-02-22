Пенсії переселенців — що треба зробити українцям до 1 квітня

Пенсіонерка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні з 1 квітня 2026 року можуть скасувати пенсії деяким громадянам. Це станеться, якщо вони не нададуть інформацію про те, що Росія не нараховувала їм пенсійні та страхові виплати.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Кому потрібно оновити дані

Дані повинні подати громадяни України з тимчасово окупованих територій (ТОТ), та ті, хто звідти виїхав до України чи за кордон.

"Особам, які у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року пройшли фізичну ідентифікацію, але станом на 1 лютого 2026 року не подали повідомлення про неодержання пенсії чи страхових виплат від органів пенсійного забезпечення РФ, виплата пенсії/страхових виплат продовжується до моменту подання такого повідомлення, але не довше ніж до 1 квітня 2026 року", — попередили у Пенсійному фонді.

Як надати інформацію про неотримання виплат від РФ

Зробити це можна:

онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

під час відеоконференцзвʼязку з працівником Головного управління Пенсійного фонду України.

Також можна надіслати поштове відправлення на адресу територіального органу ПФУ, де людина перебуває на обліку як одержувач виплат. Повідомлення має бути у довільній формі, до нього треба додати посвідчення про перебування в живих.

Крім того, цю інформацію можна вказати у заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії, страхових виплат.

Раніше стало відомо, що деяким українцям встановлюють підвищену мінімальну пенсію. У 2026 році йдеться про суму до 7,800 гривень. Дізнавайтесь також, кому з пенсіонерів у березні автоматично проіндексують виплати.