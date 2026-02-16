Пенсии и доплаты — кому из украинцев предусмотрены надбавки с 1 марта

Надбавки к пенсиям с 1 марта — кто имеет право и суммы
С 1 марта автоматическое увеличение пенсионных выплат на определенный процент для пожилых людей предусмотрено в виде индексации. Однако ряд граждан получит право на различные доплаты и надбавки, которые некоторые в этом году выросли и требуют отдельного обращения.
Кто сможет получить доплаты к пенсиям с 1 марта
- Возрастные надбавки к пенсиям с 70 лет
Пенсионный фонд автоматически начислит возрастные надбавки для пожилых людей, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет. Размер для каждой возрастной категории отличается.
Надбавки бывают таких разновидностей:
- лицам, достигшим 70 лет, и до 75-летнего возраста — 300 грн;
- лицам, которым исполнилось 75 лет, и до 80-летнего возраста — 456 грн;
- лицам, достигшим 80 лет и выше, — 570 грн.
Среди условий: получение пенсии по возрасту, сумма которой не превышает 10,34 тыс. грн.
- Доплата для одиноких пенсионеров в 40%
Одинокие пенсионеры, которым нужен регулярный посторонний уход, имеют право на доплату. Ее размер составляет 40% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году такая надбавка повысилась до 1038 грн.
Для ее начисления, необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд. Также важно соблюсти следующие условия:
- возраст составляет 80 лет и выше;
- самостоятельное проживание;
- потребность в регулярном постороннем уходе по состоянию здоровья;
- пенсия по возрасту;
- заключение от врачей о необходимости в уходе.
- Надбавка за проживание в определенных зонах в 2595 грн
В марте предусмотрена доплата гражданам, проживающим в зоне радиоактивного загрязнения. Претендовать на выплату имеют право такие пенсионеры:
- проживали на территориях обязательного или добровольного отселения на 26 апреля 1986-го, а также с 26 апреля 1986-го до 1 января 1993-го;
- имеющийся статус лица, пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС.
Ее размер составляет один прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он вырос до 2595 грн.
- Надбавка за донорство в 320 грн
Для почетных доноров Украины предусмотрена надбавка к пенсиям в размере 10% от прожиточного минимума. В 2026 году он вырос до 3 209 грн, поэтому сумма надбавки равна 321 грн.
Средства имеют право получать те, кто безвозмездно сделал донацию крови в целом в 40 максимально допустимых доз, или плазмы крови в 60 максимально допустимых доз.
- Надбавка к пенсии за детей
Также в марте некоторые пенсионеры получат надбавки за детей. Речь идет о тех, кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетних лиц. Выплаты предоставляют за каждого ребенка. Их должны выплачивать, пока дети не достигнут 18 лет.
Важными условиями для дополнительной выплаты к пенсии являются:
- получение пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет;
- человек не работает.
Также на дополнительную финансовую поддержку от государства имеют право военные пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Доплата к пенсии в этом году составляет 1,29 тыс. грн.
Индексация пенсий с 1 марта
Весной традиционно для большинства пенсионеров будут проиндексированы выплаты в автоматическом режиме.
Сейчас информации о размере повышения нет. Процент индексации станет известен в конце зимы 2026 года после появления окончательных показателей по уровню инфляции в стране и роста заработной платы.
Как свидетельствуют предварительные расчеты, ориентировочно размер повышения составит 12,1%.
При этом повышение будет касаться только базового размера пенсии, без доплат.
