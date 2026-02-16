Видео
Україна
Видео

Надбавки к пенсиям с 1 марта — кто имеет право и суммы

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 06:10
Пенсии и доплаты — кому из украинцев предусмотрены надбавки с 1 марта
Женщина и мужчина пенсионного возраста. Фото: Freepik

С 1 марта автоматическое увеличение пенсионных выплат на определенный процент для пожилых людей предусмотрено в виде индексации. Однако ряд граждан получит право на различные доплаты и надбавки, которые некоторые в этом году выросли и требуют отдельного обращения.

О том, на какие набавки могут рассчитывать украинцы, рассказывают Новини.LIVE.

Кто сможет получить доплаты к пенсиям с 1 марта

  • Возрастные надбавки к пенсиям с 70 лет

Пенсионный фонд автоматически начислит возрастные надбавки для пожилых людей, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет. Размер для каждой возрастной категории отличается.

Надбавки бывают таких разновидностей:

  • лицам, достигшим 70 лет, и до 75-летнего возраста — 300 грн;
  • лицам, которым исполнилось 75 лет, и до 80-летнего возраста — 456 грн;
  • лицам, достигшим 80 лет и выше, — 570 грн.

Среди условий: получение пенсии по возрасту, сумма которой не превышает 10,34 тыс. грн.

  • Доплата для одиноких пенсионеров в 40%

Одинокие пенсионеры, которым нужен регулярный посторонний уход, имеют право на доплату. Ее размер составляет 40% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году такая надбавка повысилась до 1038 грн.

Для ее начисления, необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд. Также важно соблюсти следующие условия:

  • возраст составляет 80 лет и выше;
  • самостоятельное проживание;
  • потребность в регулярном постороннем уходе по состоянию здоровья;
  • пенсия по возрасту;
  • заключение от врачей о необходимости в уходе.

В 2026 году такая доплата повысилась до 1038 грн.

  • Надбавка за проживание в определенных зонах в 2595 грн

В марте предусмотрена доплата гражданам, проживающим в зоне радиоактивного загрязнения. Претендовать на выплату имеют право такие пенсионеры:

  • проживали на территориях обязательного или добровольного отселения на 26 апреля 1986-го, а также с 26 апреля 1986-го до 1 января 1993-го;
  • имеющийся статус лица, пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС.

Ее размер составляет один прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он вырос до 2595 грн.

  • Надбавка за донорство в 320 грн

Для почетных доноров Украины предусмотрена надбавка к пенсиям в размере 10% от прожиточного минимума. В 2026 году он вырос до 3 209 грн, поэтому сумма надбавки равна 321 грн.

Средства имеют право получать те, кто безвозмездно сделал донацию крови в целом в 40 максимально допустимых доз, или плазмы крови в 60 максимально допустимых доз.

  • Надбавка к пенсии за детей

Также в марте некоторые пенсионеры получат надбавки за детей. Речь идет о тех, кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетних лиц. Выплаты предоставляют за каждого ребенка. Их должны выплачивать, пока дети не достигнут 18 лет.

Важными условиями для дополнительной выплаты к пенсии являются:

  • получение пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет;
  • человек не работает.

Также на дополнительную финансовую поддержку от государства имеют право военные пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Доплата к пенсии в этом году составляет 1,29 тыс. грн.

Индексация пенсий с 1 марта

Весной традиционно для большинства пенсионеров будут проиндексированы выплаты в автоматическом режиме.

Сейчас информации о размере повышения нет. Процент индексации станет известен в конце зимы 2026 года после появления окончательных показателей по уровню инфляции в стране и роста заработной платы.

Как свидетельствуют предварительные расчеты, ориентировочно размер повышения составит 12,1%.

При этом повышение будет касаться только базового размера пенсии, без доплат.

Ранее писали, что безработные граждане тоже имеют право на зачисление страхового стажа для пенсии, если зарегистрированы в Центре занятости. Однако самого такого статуса недостаточно, необходимо также, чтобы уплачивались взносы.

Также сообщалось, что граждане должны сообщать ПФУ об изменении реквизитов и переходе на другой банк. Это нужно, чтобы средства поступили на новые счета, достаточно лишь написать соответствующее заявление.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
