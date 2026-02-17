Минимальная пенсия 2026 — кто имеет право на повышенную выплату в 7,8 тыс. грн

Минимальная пенсия в 7,8 тыс. грн — кто может получить
В Украине некоторые категории граждан имеют право на гарантированный государством повышенный уровень минимальной пенсии. В 2026 году речь идет о сумме в 7,8 тыс. грн, тогда как по общим правилам минимальный уровень пенсии равен 2,59 тыс. грн.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Кто имеет право на повышенную минимальную пенсию
Согласно пенсионному законодательству, на повышенную минимальную пенсионную выплату имеют право шахтеры. Они могут оформить такую льготную пенсию по возрасту при следующих условиях:
- Если были в составе государственной военизированной аварийно-спасательной службы угольной отрасли, согласно Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах/работах с особо вредными и сложными условиями;
- Если осуществляли добычу угля, железной руды, руды цветных и редких металлов, марганцевых, урановых, магниевых руд, работая полный рабочий день на подземных работах в соответствии со Списком №1;
- Были заняты на работах в шахтостроительных предприятиях на подземных видах работ полный рабочий день по Списку № 1;
- Если являются родными вышеуказанных категорий граждан.
Для таких работников действуют особые требования к страховому стажу:
- для мужчин — нужно иметь не менее 25 лет стажа (из которых не менее 10 лет на вышеупомянутых работах) после 50 лет;
- для женщин — надо иметь минимум 20 лет, из которых семь с половиной лет на указанных работах, после 50 лет.
Каков предусмотрен размер пенсии для шахтеров
Размер пенсионных выплат для такой категории лиц составляет 80% от заработной платы независимо от места последней работы. Однако есть минимальный размер, который ограничивается тремя прожиточными минимумами для нетрудоспособных лиц.
С января 2026 года шахтерам автоматически пересчитали минимальную пенсионную выплату. Согласно новым показателям закона "О Госбюджете-2026", прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырос на 234 грн, до 2 595 грн.
Учитывая это, изменился показатель для минимальной пенсии для шахтеров. Выплата для таких граждан выросла с 7000 грн до 7785 грн.
Как изменился размер минимальной пенсии
В этом году были пересчитаны пенсии для людей с минимальными и максимальными выплатами.
Согласно закону "О Госбюджете-2026", минимальная пенсия выросла с 2 361 грн до 2 595 грн. Она равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.
Также изменения коснулись максимальных пенсий. Если в 2025 году максимальная пенсия составляла 23,61 тыс. грн, то с января 2026 года достигла 25,95 тыс. грн.
По законодательным нормам, максимальная пенсия не может превышать десятикратный размер прожиточного минимума.
