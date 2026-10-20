Пенсионные счета в Ощадбанке: кому грозит блокировка
Пожилые клиенты могут подвергнуться дополнительным проверкам в государственном "Ощадбанке" осенью 2026 года. Такое может произойти, если не знать элементарных правил осуществления операций, которые могут вызвать подозрения. Известно, какие причины могут помешать полноценному обслуживанию и какие документы понадобятся для подтверждения источников доходов.
Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.
Какие операции могут привести к блокировке счетов в Ощадбанке
Любой клиент может вызвать подозрения и лишиться доступа к счетам из-за финансового мониторинга.
Банки продолжают действовать в рамках закона "О предотвращении и противодействии легализации/отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и блокировать счета для проверки законности операций.
При этом открытой информации о причинах блокировки у банка нет. Такие нормы применяются для того, чтобы никто не смог обойти ограничения. Несмотря на отсутствие конкретных причин, эксперты называют определенные признаки, которые могут вызвать подозрения:
- Непредоставление дополнительной документации для проведения финансовой проверки;
- Обнародование информации, не соответствующей действительности;
- Отсутствие возможности идентификации получателя, которому адресована операция;
- Превышение лимита на ежемесячные поступления;
- Доступ к финансовому счету со стороны посторонних лиц;
- Поступление из других банков негативной информации о клиенте;
- Ежедневные поступления денежных переводов;
- Частое снятие наличных.
Какие документы нужны для разблокировки счета в Ощадбанке
Согласно действующим правилам, после начала проверки на законность происхождения доходов и блокировки счетов гражданам может быть направлен запрос о предоставлении дополнительных документов.
В частности, пенсионерам может понадобиться:
- Справка о получении пенсионных выплат. Ее можно получить в отделении Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- Справка от уполномоченных органов (это может быть Министерство обороны/воинская часть), если на счет поступила крупная сумма денег в качестве разовой помощи (в связи с ранением или гибелью).
При необходимости банк уточнит, какие еще справки могут понадобиться в каждом конкретном случае.
При мониторинге учитываются доходы за последние три года без учета налогов и расходов на проживание (до 30%). Сам процент будет индивидуальным.
В ходе первичной проверки банк может разблокировать счет через три-пять банковских дней, а после поступления дополнительной документации ожидается дальнейшая блокировка для углубленного мониторинга.
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