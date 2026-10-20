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Главная Финансы Пенсионные счета в Ощадбанке: кому грозит блокировка

Пенсионные счета в Ощадбанке: кому грозит блокировка

Ua ru
20 октября 2026 06:01
Ощадбанк может заблокировать пенсионные счета: какие документы необходимы Новини.LIVE
Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Пожилые клиенты могут подвергнуться дополнительным проверкам в государственном "Ощадбанке" осенью 2026 года. Такое может произойти, если не знать элементарных правил осуществления операций, которые могут вызвать подозрения. Известно, какие причины могут помешать полноценному обслуживанию и какие документы понадобятся для подтверждения источников доходов.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Какие операции могут привести к блокировке счетов в Ощадбанке

Любой клиент может вызвать подозрения и лишиться доступа к счетам из-за финансового мониторинга.

Банки продолжают действовать в рамках закона "О предотвращении и противодействии легализации/отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и блокировать счета для проверки законности операций.

При этом открытой информации о причинах блокировки у банка нет. Такие нормы применяются для того, чтобы никто не смог обойти ограничения. Несмотря на отсутствие конкретных причин, эксперты называют определенные признаки, которые могут вызвать подозрения:

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  1. Непредоставление дополнительной документации для проведения финансовой проверки;
  2. Обнародование информации, не соответствующей действительности;
  3. Отсутствие возможности идентификации получателя, которому адресована операция;
  4. Превышение лимита на ежемесячные поступления;
  5. Доступ к финансовому счету со стороны посторонних лиц;
  6. Поступление из других банков негативной информации о клиенте;
  7. Ежедневные поступления денежных переводов;
  8. Частое снятие наличных.

Какие документы нужны для разблокировки счета в Ощадбанке

Согласно действующим правилам, после начала проверки на законность происхождения доходов и блокировки счетов гражданам может быть направлен запрос о предоставлении дополнительных документов.

В частности, пенсионерам может понадобиться:

  1. Справка о получении пенсионных выплат. Ее можно получить в отделении Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  2. Справка от уполномоченных органов (это может быть Министерство обороны/воинская часть), если на счет поступила крупная сумма денег в качестве разовой помощи (в связи с ранением или гибелью).

При необходимости банк уточнит, какие еще справки могут понадобиться в каждом конкретном случае.

При мониторинге учитываются доходы за последние три года без учета налогов и расходов на проживание (до 30%). Сам процент будет индивидуальным.

В ходе первичной проверки банк может разблокировать счет через три-пять банковских дней, а после поступления дополнительной документации ожидается дальнейшая блокировка для углубленного мониторинга.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты Ощадбанка могут снимать кредитные средства с некоторых карт без каких-либо комиссий через банкоматы. Осенью продолжают действовать специальные условия по программе "Моя кредитная карта". В частности, такие кредитные карты доступны как старым, так и новым клиентам.

Еще Новини.LIVE писали об усложненных условиях доступа к средствам на арестованных картах Ощадбанка для граждан, находящихся за рубежом. Поскольку все счета не имеют специального статуса, зачисленные на них социальные выплаты в виде алиментов или социальной помощи могут подлежать аресту. Пользоваться разрешенной суммой может оказаться невозможно.

Ощадбанк деньги банки пенсионеры блокирование
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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