Відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Клієнти похилого віку можуть потрапити під додаткові перевірки у державному "Ощадбанку" восени 2026 року. Таке може трапитися, якщо не знати елементарних правил здійснення операцій, які можуть викликати підозри. Відомо, які причини можуть стати на заваді повноцінному обслуговуванню та які знадобляться документи для підтвердження джерел доходів.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

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Які операції можуть загрожувати блокуванням в Ощадбанку

Будь-який клієнт може викликати підозри та втратити доступ до рахунків через фінансовий моніторинг.

Банки продовжують діяти у рамках закону "Про запобігання та протидію легалізації/відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та блокувати рахунки для перевірки законності операцій.

При цьому відкритої інформації щодо причин блокування у банку немає. Такі норми застосовані для того, щоб ніхто не зміг обійти обмеження. Попри відсутність конкретних причин, експерти називають певні ознаки, що можуть викликати підозри:

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Ненадання додаткової документації для здійснення фінансової перевірки; Оприлюднення інформації, що не відповідає дійсності; Відсутність можливості ідентифікації отримувача, якому адресовано операцію; Перевищення ліміту на щомісячні надходження; Доступ до фінансового рахунку з боку сторонніх осіб; Надходження від інших банків негативної інформації щодо клієнта; Щоденне надходження грошових переказів; Часте зняття готівки.

Які потрібні документи для розблокування рахунку в Ощадбанку

Згідно з чинними правилами, після початку проведення перевірки для встановлення законності походження доходів та блокування рахунків, громадянам може надійти запит про надання додаткових документів.

Зокрема, пенсіонерам може знадобитися:

Довідка про отримання пенсійних виплат. Її можна взяти у відділенні Пенсійного фонду України (ПФУ); Довідка від уповноважених органів (це може бути Міністерство оборони/військова частина), якщо на рахунок надійшла велика сума грошей разової допомоги (через поранення чи загибель).

За потреби банк уточнить, які ще можуть знадобитись довідки за кожним конкретним випадком.

Під час моніторингу беруть до уваги доходи за останні три роки без податків та витрат на життя (до 30%). Сам відсоток буде індивідуальний.

Під час проведення первинної перевірки банк може розблокувати рахунок через три-п’ять банківських днів, а після надходження додаткової документації очікується подальше блокування для поглибленого моніторингу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти Ощадбанку можуть знімати кредитні кошти з деяких карт без жодних комісій через банкомати. Восени надалі діють спеціальні умови за "Моєю кредиткою". Зокрема, такі кредитки доступні як старим, так і новим клієнтам.

Ще Новини.LIVE писали про ускладнені умови доступу до коштів арештованих карт Ощадбанку тим громадянам, які перебувають за кордоном. Оскільки всі рахунки не мають спецстатусу, зараховані на них соцвиплати у вигляді аліментів чи соцдопомоги, можуть підлягати арешту. Користуватись дозволеною сумою може бути неможливо.