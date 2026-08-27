Ощадбанк блокував доступ до виплат деяким пенсіонерам: як діяти

Люди на тлі банківського відділення. Фото: Ощадбанк

Деякі клієнти держфінустанови "Ощадбанк", які перебувають за кордоном, втратили доступ до мобільного застосунку та облікового запису веббанкінгу та не можуть його відновити, а для можливості користування пенсійними виплатами потрібне особисте прибуття до банківського відділення. Відомо, які є варіанти дій для вирішення відповідної проблеми.

Про це йдеться на порталі Мінфін, де можна лишати відгуки про роботу банків, інформують Новини.LIVE.

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Проблеми з доступом до застосунку Ощадбанку

Про появу негараздів з доступом до мобільного застосунку розповів один із клієнтів Ощадбанку. Як випливає з коментаря, чоловік, перебуваючи за кордоном, втратив фізичну картку та з невідомих причин було заблоковано можливість входу до застосунку. Все це унеможливо доступ до пенсійних коштів.

За його словами, оператори відмовили у дистаційному відновленні. У зв'язку з цим просить надати рекомендації, як діяти у такій ситуації, щоб відновити вхід до облікового запису та була можливість випустити цифрову картку.

"Я перебуваю в Німеччині, є пенсіонером та отримую пенсію на рахунок в Ощадбанку. Фізична карта втрачена, доступу до додатку "Мобільний Ощад" немає. Додаток "Дія" не працює... Звернувся на підтримку по веб-дзвінку, але оператори відмовили у дистанційному відновленні доступу та відправляють до України. Приїхати в Україну зараз немає фінансової та фізичної можливості", — йдеться у зверненні.

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Як діяти у разі блокування облікового запису в Ощадбанку

Згідно з правилами банку, для окремих категорій клієнтів (зокрема, пенсіонерів-ВПО) потрібна щорічна фізична або електронна ідентифікація. За ігноруванння відповідної вимоги — доступ до мобільного застосунку обмежують. Процедуру можна пройти дистанційно, особисто у відділенні або шляхом відправлення листа на адресу ПФУ через дипломатичну установу.

Причини блокування та способи відновлення доступу до застосунку можна уточнити, звернувшись до контактного центру банку.

З-за кордону з банком це можна зробити таким чином:

за номером телефону: 0442478418;

через вебдзвінок/дзвінок через Viber.

Також можна оформити нотаріальну довіреність, з якою довірена особа може прийти до Ощадбанку та здійснити перевипуск картки без власника. Після цього її можна передати поштовим відправленням на адресу перебування.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, які картки Ощадбанку підлягали остаточному блокуванню. За даними банку, тим, кому було закрито старі картки, необхідно звернутися до банківського відділення для перевипуску. Під обмеження потрапили кілька видів карт, проте більшість старих пластикових карток будуть надалі чинними до кінця року.

Ще Новини.LIVE писали про те, що до кінця серпня 2026 року власникам низки видів карток від системи Visa, випущених Ощадбанком, доступні знижки на купівлю товарів. За дотримання певних правил можна отримати 15% знижки на придбання ювелірних виробів українського бренду. При цьому наданий купон буде безлімітним.