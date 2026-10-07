Потеря доступа к соцвыплатам на детей в Ощадбанке: что нужно знать украинцам

Человек держит банковскую карту Ощадбанка и деньги. Фото: Новини.LIVE

АО "Ощадбанк" может вводить ограничения на доступ к средствам на картах для граждан, находящихся за рубежом. Поскольку все счета не имеют специального статуса, зачисленные на них социальные выплаты в виде алиментов или денежной помощи могут подлежать аресту, если для этого открыто исполнительное производство.

О том, что банк может оставить украинцев без выплат, рассказала одна из клиенток на портале Минфин, передают Новини.LIVE.

Реклама

Подробнее о потере доступа к выплатам в Ощадбанке

По информации клиентки, на ее счета был наложен арест, и она не может воспользоваться лимитированной суммой на основании исполнительного производства в соответствии с нормами законодательства. Речь идет о средствах, поступающих в виде алиментов на ребенка.

Женщина отметила, что банк просит выполнить требование явиться в отделение для получения законной части средств через кассу, тогда как сделать это физически невозможно, ведь она находится за границей.

"Я нахожусь с детьми за границей и оказалась в критической ситуации. Частным исполнителем в исполнительном производстве № 81853642 мне установлен законный лимит на пользование средствами на карте Ощадбанка в размере 17 294 грн в месяц. Исполнитель письменно подтвердил, что безналичные операции не ограничивал. Однако банк полностью заблокировал безналичный доступ к карте и отправляет меня в кассу в Украине или требует оформления зарубежных доверенностей, что финансово и физически невозможно", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Кроме того, по ее словам, банк автоматически списывает "в минус" социальные выплаты: алименты и субсидию. Она уже обратилась в Национальный банк Украины (НБУ) с жалобой.

Гражданка призвала руководство Ощадбанка пересмотреть правила и удаленно настроить доступ для тех, кто находится за границей во время войны, в пределах законного лимита арестованных счетов.

Условия доступа к средствам на арестованных картах Ощадбанка

По информации финансового учреждения, блокировка социальных выплат в Украине возможна из-за того, что они поступают на обычные счета, подлежащие аресту. Банк не открывает карты со специальным статусом.

Поэтому, в соответствии с законодательным механизмом, для разблокирования части средств требуется отдельное постановление исполнительной службы.

Речь идет о разрешенной к распоряжению сумме в размере двух минимальных зарплат.

В 2026 году "минималка" равна 8 647 грн, поэтому клиенты имеют право распоряжаться суммой в 17 294 грн с арестованных счетов.

Для этого следует обратиться в кассу банка с необходимыми документами, где клиенту должны выдать разрешенную сумму средств.

В случае возникновения проблем с доступом к средствам клиенты могут обратиться с жалобами в Национальный банк Украины (НБУ). Он осуществляет регулирование деятельности банков и небанковских финансовых учреждений и уполномочен защищать права потребителей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке рассказали о дополнительной защите средств от мошеннических действий благодаря услуге страхования. Гарантированная сумма может покрыть убытки в случае проблем с расчетами в интернете, торговых и сервисных сетях, кражи наличных из банкомата или утери карты. Минимальная стоимость услуги составляет 25 грн в месяц.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в этом году в Ощадбанке можно оформить денежную помощь для семей. Это финансовое учреждение уполномочено открывать специальные счета. В частности, в нем можно оформить новые ежемесячные выплаты в размере 8 000 грн на детей. Для этого предварительно необходимо обратиться в Пенсионный фонд.