Ощадбанк обещает скидки в размере 15% для пяти видов карт: как получить

Женщины на фоне отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

До 31 августа 2026 года владельцы пяти видов премиальных карт международной платежной системы Visa, выпущенных государственным финансовым учреждением "Ощадбанк", могут получить 15% скидки при совершении покупок. Это предложение актуально для тех, кто планирует приобрести ювелирные изделия.

О том, при каких условиях банк гарантирует скидки, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому в Ощадбанке предусмотрены скидки

По информации банка, этим летом владельцам премиальных карт Visa от Ощадбанка предоставили еще одно особое преимущество. Речь идет о возможности воспользоваться эксклюзивным предложением от Visa и одного из украинских ювелирных брендов, сочетающего современный дизайн, искусство и индивидуальность, — SOVA.

В рамках акционной программы клиентам предоставляется скидка 15% на новые изделия и бестселлеры отечественного бренда.

"Это возможность выбрать украшение для себя или подарок для близкого человека на более выгодных условиях из коллекций бренда, сочетающего современный дизайн, смелые формы и внимание к деталям", — говорится в сообщении финучреждения.

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Важно, чтобы оплата была произведена с помощью следующих карт международной платежной системы:

Visa Platinum;

Visa Platinum NFC-ring;

Visa Platinum Business;

Visa Infinite;

Visa Infinite NFC-ring.

Как клиентам Ощадбанка принять участие в акции

Владельцы пяти вышеперечисленных видов премиальных карт Visa, выпущенных Ощадбанком, желающие воспользоваться предложением получить 15% скидки на покупку ювелирных изделий, должны выполнить несколько шагов:

Зайти в чат-бот Visa Ukraine в Viber или Telegram; Обратиться к менеджеру консьерж-сервиса и сообщить о желании принять участие в акции; Получить соответствующий промокод; Применить его при оплате выбранных ювелирных изделий на сайте SOVA; Оплатить покупку премиальной картой Visa от "Ощада".

Также важны следующие условия акционной программы:

Скидку можно применить только при онлайн-оформлении заказа на сайте SOVA;

Оплату можно произвести как картой Visa, так и с помощью Apple Pay/Google Pay;

Скидку нельзя будет совмещать с другими акциями, дисконтными программами, промокодами, сертификатами;

Предоставленный промокод со скидкой будет действителен неограниченное количество раз.

Воспользоваться возможностью выбрать особые украшения от SOVA на выгодных условиях премиального сервиса Visa можно будет до конца августа 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что до 31 января следующего года Ощадбанк предоставил клиентам возможность получить денежные сертификаты на сумму 300 грн, которые можно использовать для покупки товаров в одной из сетей магазинов. Такая акция доступна для пожилых граждан. Бонусы обещают владельцам пенсионных карт за выполнение условий акционной программы.

Еще Новини.LIVE писали о том, что до конца 2026 года владельцам четырех видов карт системы Mastercard от Ощадбанка предоставят 30% компенсации за некоторые расчеты. Такое предложение актуально для путешественников, которые часто бронируют номера в отелях или коттеджах. Главным условием для получения скидки является оплата через сервис "Бронируй".