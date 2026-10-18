Кредитные деньги в Ощадбанке: что нужно знать о снятии налички
В октябре 2026 года государственный "Ощадбанк предлагает клиентам воспользоваться преимуществами обновленной версии "Моей кредитной карты". Одной из ключевых особенностей этого банковского продукта является отсутствие стандартных комиссий при осуществлении операций с наличными.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.
Что нужно знать о снятии кредитных средств в Ощадбанке
По данным банка, клиентам разрешается снимать кредитные средства с современных кредитных карт без каких-либо комиссий в собственных банкоматах.
Осенью продолжают действовать улучшенные условия по обновленной версии карты "Моя кредитка".
Согласно правилам банка, такая кредитная карта от Ощадбанка доступна действующим, а также новым клиентам банка, включая тех, кто до этого не пользовался никакими услугами.
Оформление карты по выгодному предложению доступно без многолетних отношений с банком.
Основные параметры и преимущества кредитной карты
Как отмечают в банке, "Моя кредитка" гарантирует своим владельцам следующие преимущества:
- Отсутствие комиссий за финансовые операции по снятию кредитных средств;
- Нулевая комиссия за обслуживание/страховые платежи;
- Отсутствие комиссий за денежные переводы кредитных средств по схеме P2P.
Условия процентных ставок в течение льготного периода:
- 0,001% в месяц — до 62 дней для стандартных операций;
- 0,001% в месяц — до 92 дней для отдельных категорий.
Также карта дает право на:
- кредитный лимит — в размере от 5 000 до 400 000 грн;
- минимальный ежемесячный платеж — 5%.
То есть для клиентов не предусмотрены никакие дополнительные расходы при снятии кредитных средств или пополнении счетов.
Как оформить новую версию кредитной карты в Ощадбанке
Гражданам станут доступны все преимущества кредитной карты "Моя кредитка", если они выполнят несколько рекомендаций. В частности, прежде всего нужно стать официальным клиентом Ощадбанка. Для этого следует воспользоваться приложением или государственным сервисом "Дія".
Наиболее оптимальным вариантом является открытие цифровой (виртуальной) карты. Для этого необходимо:
- Загрузить приложение "Мобильный Ощад" из App Store/Google Play;
- Открыть приложение, выбрать опцию оформления новой электронной карты и нажать "Заказать";
- Ввести номер телефона, пройти проверку (посредством звонка от банка или SMS-кода);
- Пройти идентификацию в госсервисе "Дія", предоставив цифровые копии документов и подписав анкету через "Дія.Подпись";
- Создать пароль для входа.
Карта должна появиться в приложении мгновенно.
Среди ключевых требований:
- возраст гражданина должен быть не менее 21 года, но не более 65 лет;
- необходимо иметь стабильный доход;
- не иметь долгов в других банках.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что будет с мобильным приложением Ощадбанка, если закрыть счет. Клиенты обратились с вопросом о том, будут ли в дальнейшем отображаться цифровые карты в приложении. Однако в банке сообщили, что при таких условиях в приложении будут невозможны какие-либо операции, даже если там была открыта электронная карта без пластикового носителя.
Еще Новини.LIVE писали о том, что в Ощадбанке сохраняются ограничения на денежные переводы через онлайн-сервисы. Речь идет о сумме, превышающей 10 000 грн. Поскольку особая мошенническая активность наблюдается в ночное время, банк ввел лимит, который не позволит списать крупные суммы средств в случае несанкционированного доступа к счету.