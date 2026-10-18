Человек держит банковскую карту на фоне денег. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года государственный "Ощадбанк предлагает клиентам воспользоваться преимуществами обновленной версии "Моей кредитной карты". Одной из ключевых особенностей этого банковского продукта является отсутствие стандартных комиссий при осуществлении операций с наличными.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Что нужно знать о снятии кредитных средств в Ощадбанке

По данным банка, клиентам разрешается снимать кредитные средства с современных кредитных карт без каких-либо комиссий в собственных банкоматах.

Осенью продолжают действовать улучшенные условия по обновленной версии карты "Моя кредитка".

Согласно правилам банка, такая кредитная карта от Ощадбанка доступна действующим, а также новым клиентам банка, включая тех, кто до этого не пользовался никакими услугами.

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Оформление карты по выгодному предложению доступно без многолетних отношений с банком.

Основные параметры и преимущества кредитной карты

Как отмечают в банке, "Моя кредитка" гарантирует своим владельцам следующие преимущества:

Отсутствие комиссий за финансовые операции по снятию кредитных средств;

Нулевая комиссия за обслуживание/страховые платежи;

Отсутствие комиссий за денежные переводы кредитных средств по схеме P2P.

Условия процентных ставок в течение льготного периода:

0,001% в месяц — до 62 дней для стандартных операций;

0,001% в месяц — до 92 дней для отдельных категорий.

Также карта дает право на:

кредитный лимит — в размере от 5 000 до 400 000 грн;

минимальный ежемесячный платеж — 5%.

То есть для клиентов не предусмотрены никакие дополнительные расходы при снятии кредитных средств или пополнении счетов.

Как оформить новую версию кредитной карты в Ощадбанке

Гражданам станут доступны все преимущества кредитной карты "Моя кредитка", если они выполнят несколько рекомендаций. В частности, прежде всего нужно стать официальным клиентом Ощадбанка. Для этого следует воспользоваться приложением или государственным сервисом "Дія".

Наиболее оптимальным вариантом является открытие цифровой (виртуальной) карты. Для этого необходимо:

Загрузить приложение "Мобильный Ощад" из App Store/Google Play; Открыть приложение, выбрать опцию оформления новой электронной карты и нажать "Заказать"; Ввести номер телефона, пройти проверку (посредством звонка от банка или SMS-кода); Пройти идентификацию в госсервисе "Дія", предоставив цифровые копии документов и подписав анкету через "Дія.Подпись"; Создать пароль для входа.

Карта должна появиться в приложении мгновенно.

Среди ключевых требований:

возраст гражданина должен быть не менее 21 года, но не более 65 лет;

необходимо иметь стабильный доход;

не иметь долгов в других банках.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что будет с мобильным приложением Ощадбанка, если закрыть счет. Клиенты обратились с вопросом о том, будут ли в дальнейшем отображаться цифровые карты в приложении. Однако в банке сообщили, что при таких условиях в приложении будут невозможны какие-либо операции, даже если там была открыта электронная карта без пластикового носителя.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Ощадбанке сохраняются ограничения на денежные переводы через онлайн-сервисы. Речь идет о сумме, превышающей 10 000 грн. Поскольку особая мошенническая активность наблюдается в ночное время, банк ввел лимит, который не позволит списать крупные суммы средств в случае несанкционированного доступа к счету.