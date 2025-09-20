Международные SWIFT-переводы в ПриватБанке — что изменилось

Международные переводы в Приват24 — что изменили для клиентов
В государственном финучреждении "ПриватБанк" клиенты смогут быстрее и проще осуществлять международные финансовые операции. В банке объявили об очередных новациях с целью улучшения уровня обслуживания.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте госфинучреждения.
Изменения в финансовых операциях для клиентов ПриватБанка
Отмечается, что в ПриватБанке ускорятся международные SWIFT-переводы, ведь произошел переход на новый международный стандарт SWIFT ISO 20022 для таких переводов. Такой подход должен сделать международные финансовые операции для украинцев более оперативными и простыми.
Согласно решению, предполагается следующее:
- Ускорение отправки и получения денежных средств за границу — благодаря автоматизированной обработке в новом формате переводы будут поступать к адресатам значительно оперативнее;
- Минимизация задержки переводов — ожидается сокращение количества возвратов и блокировок переводов из-за неполных или неточных данных;
- Полный контроль во время каждого этапа перевода — клиентам предоставят возможность отслеживать статус перевода в приложении до момента зачисления. Реквизиты и комиссии будут отображены четко, без каких-либо скрытых платежей.
Как отметило руководство направления перевода средств финучреждения, международный стандарт SWIFT ISO 20022 стал новой важной ступенью в развитии платежной инфраструктуры банка.
"ПриватБанк уже несколько лет успешно использует технологию SWIFT gpi, которая позволяет отслеживать международные переводы в режиме онлайн. По данным банка, более 40% транзакций осуществляются менее чем за 5 минут, а большинство — в течение суток. Стандарт ISO 20022 является обязательным в более чем 200 странах мира и активно используется ведущими банками Европы, США и Азии. Он способствует повышению точности, понятности и эффективности международных финансовых операций", — говорится в сообщении.
Как осуществить SWIFT-перевод в Приват24
Для того, чтобы осуществить международный перевод в мобильном приложении "Приват24", необходимо сделать несколько шагов:
- в меню "Сервисы" зайти в пункт "Переводы";
- выбрать раздел "Международные"
- перейти в "SWIFT-платежи"
- выбрать пункт "Новый";
- указать страну перевода, валюту и необходимую сумму.
Приложение позволяет отправлять и получать средства через следующие международные системы переводов:
- Western Union;
- MoneyGram;
- RIA;
- PrivatMoney;
- IntelExpress;
- Welsend (только получение);
- Meest (только получение).
Ранее мы писали, как клиенты ПриватБанка могут не переплачивать за ряд услуг. Для этого можно настроить автоплатежи в приложении, что позволит экономить бюджет.
Также мы рассказывали об ограничениях на снятие наличных средств с карт ПриватБанка. Лимиты могут существенно отличаться в зависимости от способа выдачи средств.
Читайте Новини.LIVE!