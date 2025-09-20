Видео
Международные переводы в Приват24 — что изменили для клиентов

Международные переводы в Приват24 — что изменили для клиентов

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 07:01
Международные SWIFT-переводы в ПриватБанке — что изменилось
Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "ПриватБанк" клиенты смогут быстрее и проще осуществлять международные финансовые операции. В банке объявили об очередных новациях с целью улучшения уровня обслуживания.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте госфинучреждения.

Читайте также:

Изменения в финансовых операциях для клиентов ПриватБанка

Отмечается, что в ПриватБанке ускорятся международные SWIFT-переводы, ведь произошел переход на новый международный стандарт SWIFT ISO 20022 для таких переводов. Такой подход должен сделать международные финансовые операции для украинцев более оперативными и простыми.

Согласно решению, предполагается следующее:

  1. Ускорение отправки и получения денежных средств за границу — благодаря автоматизированной обработке в новом формате переводы будут поступать к адресатам значительно оперативнее;
  2. Минимизация задержки переводов — ожидается сокращение количества возвратов и блокировок переводов из-за неполных или неточных данных;
  3. Полный контроль во время каждого этапа перевода — клиентам предоставят возможность отслеживать статус перевода в приложении до момента зачисления. Реквизиты и комиссии будут отображены четко, без каких-либо скрытых платежей.

Как отметило руководство направления перевода средств финучреждения, международный стандарт SWIFT ISO 20022 стал новой важной ступенью в развитии платежной инфраструктуры банка.

"ПриватБанк уже несколько лет успешно использует технологию SWIFT gpi, которая позволяет отслеживать международные переводы в режиме онлайн. По данным банка, более 40% транзакций осуществляются менее чем за 5 минут, а большинство — в течение суток. Стандарт ISO 20022 является обязательным в более чем 200 странах мира и активно используется ведущими банками Европы, США и Азии. Он способствует повышению точности, понятности и эффективности международных финансовых операций", — говорится в сообщении.

Как осуществить SWIFT-перевод в Приват24

Для того, чтобы осуществить международный перевод в мобильном приложении "Приват24", необходимо сделать несколько шагов:

  • в меню "Сервисы" зайти в пункт "Переводы";
  • выбрать раздел "Международные"
  • перейти в "SWIFT-платежи"
  • выбрать пункт "Новый";
  • указать страну перевода, валюту и необходимую сумму.

Приложение позволяет отправлять и получать средства через следующие международные системы переводов:

  • Western Union;
  • MoneyGram;
  • RIA;
  • PrivatMoney;
  • IntelExpress;
  • Welsend (только получение);
  • Meest (только получение).

Ранее мы писали, как клиенты ПриватБанка могут не переплачивать за ряд услуг. Для этого можно настроить автоплатежи в приложении, что позволит экономить бюджет.

Также мы рассказывали об ограничениях на снятие наличных средств с карт ПриватБанка. Лимиты могут существенно отличаться в зависимости от способа выдачи средств.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
