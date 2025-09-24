Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Для клиентов ПриватБанка доступен новый сервис — подробности

Для клиентов ПриватБанка доступен новый сервис — подробности

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 07:01
ПриватБанк создал новый сервис в приложении — кому будет полезен
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" произошли очередные изменения для ряда клиентов, призванные улучшить обслуживание. На этот раз добавили новый функционал в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о новом функционале для клиентов ПриватБанка

По информации финучреждения, речь идет о запуске нового сервиса в приложении "Приват24 для бизнеса" под названием "Единый онбординг".

Таким образом, отныне бизнес-клиенты банка, которые работают в торговле и принимают оплату за товары или услуги смогут подать единую заявку сразу на ряд услуг. А именно:

  • POS-терминал;
  • Приложение "Терминал";
  • LiqPay;
  • "Оплата частями";
  • "Мгновенная рассрочка".

"Специально для всех клиентов, кто занимается торговлей и принимает оплаты за товары или услуги, мы запустили новый удобный функционал — "Единый онбординг... Все в едином пространстве для эффективной работы вашего бизнеса!" — объясняют в банке.

ПриватБанк
Иллюстрация. Источник: ПриватБанк

Инструкция по подключению эквайринга в приложении

В ПриватБанке отметили, что подключить эквайринг в "Приват24 для бизнеса" можно за считанные минуты. Для этого достаточно выполнить несколько рекомендованных шагов в приложении:

  1. Необходимо открыть "Приват24 для бизнеса";
  2. Перейти в раздел "Услуги;
  3. Выбрать пункт "Эквайринг";
  4. Нажать раздел "+ Заказать";
  5. Внести необходимую информацию, которую запросит система;
  6. Отправить заявку.

Кроме того, клиентам в приложении доступны другие важные возможности для ведения бизнеса. А именно:

  • регистрация торговых точек;
  • подписание документов (анкеты/акты приема-передачи).
  • возможность просмотра выписок в терминалах.

Ранее мы сообщали, что клиенты ПриватБанка могут оформить "Дія.Карту" в приложении. Благодаря универсальной банковской карте гражданам будут доступны разнообразные выплаты по госпрограммам.

Еще рассказывали, что в ПриватБанке ускорили международные SWIFT-переводы. Это произошло благодаря внедрению нового международного стандарта SWIFT ISO 20022.

ПриватБанк банки бизнес услуги банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации