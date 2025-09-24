ПриватБанк создал новый сервис в приложении — кому будет полезен

Для клиентов ПриватБанка доступен новый сервис — подробности
В государственном "ПриватБанке" произошли очередные изменения для ряда клиентов, призванные улучшить обслуживание. На этот раз добавили новый функционал в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
Подробнее о новом функционале для клиентов ПриватБанка
По информации финучреждения, речь идет о запуске нового сервиса в приложении "Приват24 для бизнеса" под названием "Единый онбординг".
Таким образом, отныне бизнес-клиенты банка, которые работают в торговле и принимают оплату за товары или услуги смогут подать единую заявку сразу на ряд услуг. А именно:
- POS-терминал;
- Приложение "Терминал";
- LiqPay;
- "Оплата частями";
- "Мгновенная рассрочка".
"Специально для всех клиентов, кто занимается торговлей и принимает оплаты за товары или услуги, мы запустили новый удобный функционал — "Единый онбординг... Все в едином пространстве для эффективной работы вашего бизнеса!" — объясняют в банке.
Инструкция по подключению эквайринга в приложении
В ПриватБанке отметили, что подключить эквайринг в "Приват24 для бизнеса" можно за считанные минуты. Для этого достаточно выполнить несколько рекомендованных шагов в приложении:
- Необходимо открыть "Приват24 для бизнеса";
- Перейти в раздел "Услуги;
- Выбрать пункт "Эквайринг";
- Нажать раздел "+ Заказать";
- Внести необходимую информацию, которую запросит система;
- Отправить заявку.
Кроме того, клиентам в приложении доступны другие важные возможности для ведения бизнеса. А именно:
- регистрация торговых точек;
- подписание документов (анкеты/акты приема-передачи).
- возможность просмотра выписок в терминалах.
Ранее мы сообщали, что клиенты ПриватБанка могут оформить "Дія.Карту" в приложении. Благодаря универсальной банковской карте гражданам будут доступны разнообразные выплаты по госпрограммам.
Еще рассказывали, что в ПриватБанке ускорили международные SWIFT-переводы. Это произошло благодаря внедрению нового международного стандарта SWIFT ISO 20022.
Читайте Новини.LIVE!