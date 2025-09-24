ПриватБанк создал новый сервис в приложении — кому будет полезен

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" произошли очередные изменения для ряда клиентов, призванные улучшить обслуживание. На этот раз добавили новый функционал в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Подробнее о новом функционале для клиентов ПриватБанка

По информации финучреждения, речь идет о запуске нового сервиса в приложении "Приват24 для бизнеса" под названием "Единый онбординг".

Таким образом, отныне бизнес-клиенты банка, которые работают в торговле и принимают оплату за товары или услуги смогут подать единую заявку сразу на ряд услуг. А именно:

POS-терминал;

Приложение "Терминал";

LiqPay;

"Оплата частями";

"Мгновенная рассрочка".

"Специально для всех клиентов, кто занимается торговлей и принимает оплаты за товары или услуги, мы запустили новый удобный функционал — "Единый онбординг... Все в едином пространстве для эффективной работы вашего бизнеса!" — объясняют в банке.

Иллюстрация. Источник: ПриватБанк

Инструкция по подключению эквайринга в приложении

В ПриватБанке отметили, что подключить эквайринг в "Приват24 для бизнеса" можно за считанные минуты. Для этого достаточно выполнить несколько рекомендованных шагов в приложении:

Необходимо открыть "Приват24 для бизнеса"; Перейти в раздел "Услуги; Выбрать пункт "Эквайринг"; Нажать раздел "+ Заказать"; Внести необходимую информацию, которую запросит система; Отправить заявку.

Кроме того, клиентам в приложении доступны другие важные возможности для ведения бизнеса. А именно:

регистрация торговых точек;

подписание документов (анкеты/акты приема-передачи).

возможность просмотра выписок в терминалах.

