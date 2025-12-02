Видео
Главная Финансы ПриватБанк запустил новую опцию через ИИ — что стало доступным

ПриватБанк запустил новую опцию через ИИ — что стало доступным

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 07:01
ПриватБанк создал новую функцию с искусственным интеллектом — что и для кого изменилось
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE

Государственное финучреждение "ПриватБанк" предоставило возможность для украинских бизнес-клиентов формирования платежей с помощью искусственного интеллекта без ввода реквизитов в ручном режиме. Соответствующая опция теперь доступна в мобильном приложении и веб-версии "Приват24".

Об этом проинформировали в пресс-службе ПриватБанка.

Читайте также:

Автоплатежи через ИИ в ПриватБанке

ПриватБанк движется в рамках технологических тенденций, активно внедряя искусственный интеллект в собственные сервисы, в частности в приложение для бизнеса.

На этот раз новая функция искусственного интеллекта облегчит работу предпринимателей. Дополнительная опция позволит автоматическое формирование платежей с фотографии или текста без необходимости ручного ввода реквизитов.

Такая функция уже доступна в меню платежи мобильной и веб-версии "Приват24 для бизнеса". В частности, в веб-версии опция стала частью общего меню формирования платежа.

Что позволяет новая функция

По информации государственного финучреждения, в приложении "Приват24 для бизнеса" теперь можно:

  • сфотографировать счет для оплаты/загрузить фотографию/вставить текст с полными реквизитами;
  • делать фото самого документа/текстовые реквизиты с экрана;
  • в веб-версии загрузить готовую фотографию/вставить текст.

"ПриватБанк первым среди украинских банков запустил для бизнес клиентов новый ИИ сервис создания платежей с фото или текста в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса". Теперь бизнес-клиенты могут экономить собственное время и не вводить реквизиты платежей вручную", — говорится в сообщении.

ПриватБанк
Скриншот приложения. Источник: ПриватБанк

Ранее мы писали, почему некоторым клиентам ПриватБанка стала недоступной услуга "Оплата частями". Такой сервис считается одним из самых популярных.

Еще мы рассказывали, что в ПриватБанке можно оформить выплату финпомощи в 1 тыс. грн. Также украинцам объяснили, можно ли получить деньги, которые не были оформлены в прошлом году.






