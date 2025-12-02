ПриватБанк создал новую функцию с искусственным интеллектом — что и для кого изменилось

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE

Государственное финучреждение "ПриватБанк" предоставило возможность для украинских бизнес-клиентов формирования платежей с помощью искусственного интеллекта без ввода реквизитов в ручном режиме. Соответствующая опция теперь доступна в мобильном приложении и веб-версии "Приват24".

Об этом проинформировали в пресс-службе ПриватБанка.

Автоплатежи через ИИ в ПриватБанке

ПриватБанк движется в рамках технологических тенденций, активно внедряя искусственный интеллект в собственные сервисы, в частности в приложение для бизнеса.

На этот раз новая функция искусственного интеллекта облегчит работу предпринимателей. Дополнительная опция позволит автоматическое формирование платежей с фотографии или текста без необходимости ручного ввода реквизитов.

Такая функция уже доступна в меню платежи мобильной и веб-версии "Приват24 для бизнеса". В частности, в веб-версии опция стала частью общего меню формирования платежа.

Что позволяет новая функция

По информации государственного финучреждения, в приложении "Приват24 для бизнеса" теперь можно:

сфотографировать счет для оплаты/загрузить фотографию/вставить текст с полными реквизитами;

делать фото самого документа/текстовые реквизиты с экрана;

в веб-версии загрузить готовую фотографию/вставить текст.

"ПриватБанк первым среди украинских банков запустил для бизнес клиентов новый ИИ сервис создания платежей с фото или текста в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса". Теперь бизнес-клиенты могут экономить собственное время и не вводить реквизиты платежей вручную", — говорится в сообщении.

Скриншот приложения. Источник: ПриватБанк

