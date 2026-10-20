Прохожие возле отделения ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Некоторым клиентам государственного "ПриватБанка" система может не разрешить продать валюту, если операции будут осуществляться с нарушением правил банка. Соответствующая услуга может стать недоступной в случае игнорирования требования об обновлении данных.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию портала "Минфин".

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Почему ПриватБанк отказывает в продаже валюты

Как отметила одна из клиенток, она хотела продать валюту в банковской кассе, однако ей отказали, сославшись на отсутствие идентификации. Соответствующую процедуру необходимо пройти до 28 ноября 2026 года.

Женщина отметила, что до конечной даты еще оставалось время, несмотря на это совершить операцию ей не позволили.

"Более 20 лет у меня открыт счет в "Привате". 14.10.2026 в кассе банка я хотела продать валюту, но мне отказали, поскольку я должна пройти идентификацию до 28.11.2026. Дайте мне содержательный ответ: как вы заранее отказываете клиентам?", — говорится в обращении.

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Зачем нужна актуализация данных в ПриватБанке

Как отметили на портале, банк мог ранее предоставить клиентке возможность пройти актуализацию, а ныне дал на это месяц, в случае игнорирования — сделает невозможным осуществление финансовых операций по счетам и расторжение договора.

Клиенты должны регулярно вносить персональные данные в соответствии с законом "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных противоправным путем, финансированию терроризма и распространению оружия".

Соответствующее требование необходимо выполнять даже при отсутствии изменений, поскольку от банка требуется предоставление подтверждения в Национальный банк Украины (НБУ).

В частности, граждане должны предоставить данные об уровне дохода за месяц и подтвердить отсутствие связей с Россией и Беларусью.

Как обновить данные в "Приват24"

Для клиентов предусмотрено несколько вариантов подачи обновленной информации:

онлайн через приложение/веб-банкинг "Приват24";

лично через банк с дополнительными документами.

При прохождении онлайн-процедуры в "Приват24" необходимо:

Нажать на пункт "Обновить информацию"; Подтвердить отсутствие связей с РФ и Беларусью; Пвести ПИН-код карты; Заполнить анкету личными данными; Добавить документы (в частности, через приложение "Дія"); Отсканировать документ, если операция выполняется не через "Дію"; Добавить адрес регистрации/фактический адрес; Указать социальный статус; Подписать сформированные документы после появления сообщения "Документы получены на проверку".

В частности, если обновление данных не удалось выполнить удаленно в "Приват24", то необходимо будет обратиться в офис банка. Для этого необходимо взять с собой:

паспорт гражданина;

налоговый номер.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре в ПриватБанке можно оформить новые социальные выплаты на детей в рамках программы поддержки украинских семей. Там можно открыть единый спецсчет для получения помощи от государства в размере от 7 000 грн. Такая ежемесячная выплата предусмотрена для детей до одного года.

Также Новини.LIVE писали, что осенью в ПриватБанке клиентам могут начислить значительные суммы средств. Денежные компенсации могут быть предоставлены в случае покупки билетов на проезд онлайн. Важно сделать это с помощью карт системы Visa. Стоимость билета на автобус или поезд должна составлять не менее 900 грн.