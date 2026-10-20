Перехожі біля відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Деяким клієнтам державного "ПриватБанку" система може не дозволити продати валюту, якщо операції відбуватимуться без дотримання правил банку. Відповідні послуга може стати недоступною у разі ігнорування вимоги пройти актуалізацію даних.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію порталу "Мінфін".

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Чому ПриватБанк відмовляє у продажі валюти

Як зазначила одна з клієнток, вона хотіла продати валюту у банківській касі, однак їй відмовили, мотивувавши відсутністю ідентифікації. Відповідну процедуру необхідно пройти до 28 листопада 2026 року.

Жінка зауважила, що до кінцевої дати ще залишався час, попри це здійснити операцію їй не дозволили.

"Більше 20 років маю рахунок в Приваті. 14.10.2026 в касі банку хотіла продати валюту, на що мені була відмова, бо я повинна пройти ідентифікацію до 28.11.2026, надайте мені змістовну відповідь, як ви клієнтам відмовляєте заздалегідь?", — йдеться у зверненні.

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Навіщо необхідна актуалізація даних у ПриватБанку

Як зазначили на порталі, банк міг надати клієнтці раніше можливість пройти актуалізацію, а нині дав на це місяць, у разі ігнорування — унеможливить здійснення фінансових операцій за рахунками та розірвання договору.

Клієнти повинні регулярно вносити персональні дані інформацію у рамках закону "Про запобігання та протидії узаконенню доходів, одержаних протиправним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї".

Відповідну вимогу необхідно виконувати навіть за відсутності змін, оскільки все одно банк має надати підтвердження перед Національним банком України (НБУ).

Зокрема, громадяни повинні надати дані про рівень доходу за місяць та підтвердити відсутність зв'язків з Росією та Білоруссю.

Як оновити дані у "Приват24"

Для клієнтів передбачені кілька варіантів подання оновленої інформації:

онлайн через застосунок/веббанінг "Приват24";

особисто через банк з додатковими документами.

У разі проходження онлайн-процедури у "Приват24", потрібно:

Натиснути на пункт "Актуалізувати інформацію"; Підтвердити відсутність зв’язків з РФ та Білоруссю; Ввести ПІН-код картки; Доповнити анкету особистими даними; Додати документи (зокрема через застосунок "Дія"); Відсканувати документ, якщо операція виконується не через "Дію"; Додати адресу реєстрації/фактичну адресу; Вказати соціальний статус; Підписати сформовані документи після інформації "Документи отримано на перевірку".

Зокрема, якщо актуалізація даних не вдалась дистанційно у "Приват24", то необхідно буде звернутися до офісу банку. Для цього необхідно взяти:

паспорт громадянина;

податковий номер.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні у ПриватБанку можна оформити нові соцвиплати на дітей у рамках програми підтримки українських родин. Там можна відкрити єдиний спецрахунок для надходження допомоги від держави від 7 000 грн. Така щомісячна виплата передбачена для дітей до одного року.

Також Новини.LIVE писали, восени у ПриватБанку можуть нарахувати клієнтам значні суми коштів. Грошові компенсації можуть надати у разі купівлі квитків на проїзд онлайн. Важливо це зробити картами системи Visa. Вартість квитка на автобус або поїзд повинна бути щонайменше 900 грн.