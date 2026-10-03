ПриватБанк начислит клиентам 50 000 грн: какая карта для этого нужна

Банковское отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года клиенты государственного финансового учреждения "ПриватБанк" при покупке проездных билетов через онлайн-сервисы смогут получать вознаграждения. Банк может начислить значительные суммы, если соответствующие операции будут осуществлены картами международной платежной системы Visa, выпущенными банком.

О том, кто может воспользоваться этой возможностью, рассказывает издание Новини.LIVE.

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При каких условиях ПриватБанк может начислить 50 000 грн

Речь идет о розыгрыше денежных сертификатов в рамках новой инициативы "Карпатские путешествия с Приват24 и Visa". Предусмотрено начисление средств, на которые можно будет съездить на горный отдых.

Принять участие смогут исключительно те клиенты государственного финансового учреждения, которые совершат операции по покупке билетов картами системы Visa:

через мобильное приложение "Приват24";

через сайт bilet.pb.ua.

"В рамках соответствующего этапа проведения акции осуществить как минимум одну платежную операцию — покупку билета на автобус или поезд для перевозки по территории Украины через мобильное приложение "Приват24" или на сайте bilet.pb.ua на сумму не менее 900,00 грн за одну платежную операцию", — говорится в сообщении банка.

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При условии соблюдения требований программы государственное финансовое учреждение разыграет восемь сертификатов:

Сертификаты на 50 000 грн ежемесячно (максимум четыре победителя на каждом этапе); Сертификат на 100 000 грн (будет выбран участник, купивший наибольшее количество билетов).

Какие правила участия в розыгрыше от ПриватБанка

Программа предусматривает допуск к участию только совершеннолетних клиентов, имеющих идентификационный код и действующую карту международной платежной системы Visa, выпущенную ПриватБанком. Учитываются только операции по покупке билетов на автобус или поезд в регионах Украины.

Предусмотрены следующие этапы участия в акции:

Регистрация на официальном портале банка через финансовый номер телефона;

Покупка билета на автобус или поезд в пределах страны на сумму не менее 900 грн с карты Visa ПриватБанка в "Приват24" (через опцию "Транспорт") или на сайте;

Участие в ежемесячном розыгрыше сертификатов.

Когда станут известны результаты розыгрыша и другие нюансы

В течение 14 рабочих дней после завершения соответствующего этапа проведения акции организатор определит победителей, которые получат право на получение поощрений за соответствующий этап, на основании базы данных акции.

Их будут выбирать через ресурс Random.org из числа зарегистрированных клиентов, выполнивших условия акции.

В ходе каждой волны будут определены четыре победителя. Результаты розыгрышей будут опубликованы на странице акции.

О победе клиентов сообщат в мобильном приложении "Приват24".

Клиенты, не имеющие карты системы Visa, могут открыть ее дистанционно в цифровом виде (Digital-карта) в "Приват24".

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