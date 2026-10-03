Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Вознаграждения от ПриватБанка: кто может получить 50 000 грн

Вознаграждения от ПриватБанка: кто может получить 50 000 грн

Ua ru
3 октября 2026 07:01
ПриватБанк начислит клиентам 50 000 грн: какая карта для этого нужна
Банковское отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года клиенты государственного финансового учреждения "ПриватБанк" при покупке проездных билетов через онлайн-сервисы смогут получать вознаграждения. Банк может начислить значительные суммы, если соответствующие операции будут осуществлены картами международной платежной системы Visa, выпущенными банком.

О том, кто может воспользоваться этой возможностью, рассказывает издание Новини.LIVE.

Реклама

При каких условиях ПриватБанк может начислить 50 000 грн

Речь идет о розыгрыше денежных сертификатов в рамках новой инициативы "Карпатские путешествия с Приват24 и Visa". Предусмотрено начисление средств, на которые можно будет съездить на горный отдых.

Принять участие смогут исключительно те клиенты государственного финансового учреждения, которые совершат операции по покупке билетов картами системы Visa:

  • через мобильное приложение "Приват24";
  • через сайт bilet.pb.ua.

"В рамках соответствующего этапа проведения акции осуществить как минимум одну платежную операцию — покупку билета на автобус или поезд для перевозки по территории Украины через мобильное приложение "Приват24" или на сайте bilet.pb.ua на сумму не менее 900,00 грн за одну платежную операцию", — говорится в сообщении банка.

Читайте также:

Каждый билет даст новый шанс выиграть отдых в горах.
При условии соблюдения требований программы государственное финансовое учреждение разыграет восемь сертификатов:

  1. Сертификаты на 50 000 грн ежемесячно (максимум четыре победителя на каждом этапе);
  2. Сертификат на 100 000 грн (будет выбран участник, купивший наибольшее количество билетов).

Какие правила участия в розыгрыше от ПриватБанка

Программа предусматривает допуск к участию только совершеннолетних клиентов, имеющих идентификационный код и действующую карту международной платежной системы Visa, выпущенную ПриватБанком. Учитываются только операции по покупке билетов на автобус или поезд в регионах Украины.

Предусмотрены следующие этапы участия в акции:

  • Регистрация на официальном портале банка через финансовый номер телефона;
  • Покупка билета на автобус или поезд в пределах страны на сумму не менее 900 грн с карты Visa ПриватБанка в "Приват24" (через опцию "Транспорт") или на сайте;
  • Участие в ежемесячном розыгрыше сертификатов.

Когда станут известны результаты розыгрыша и другие нюансы

В течение 14 рабочих дней после завершения соответствующего этапа проведения акции организатор определит победителей, которые получат право на получение поощрений за соответствующий этап, на основании базы данных акции.

Их будут выбирать через ресурс Random.org из числа зарегистрированных клиентов, выполнивших условия акции.

В ходе каждой волны будут определены четыре победителя. Результаты розыгрышей будут опубликованы на странице акции.

О победе клиентов сообщат в мобильном приложении "Приват24".

Клиенты, не имеющие карты системы Visa, могут открыть ее дистанционно в цифровом виде (Digital-карта) в "Приват24".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, при каких условиях ПриватБанк начисляет клиентам кэшбэк до 200 грн. В 2026 году в госфинучреждении доступна возможность получения денежных компенсаций за расчеты картой банка офлайн или онлайн в сети магазинов "Сильпо".

Еще Новини.LIVE писали, как оформить заказ валюты в ПриватБанке. По данным госбанка, клиентам упростили процедуру снятия валюты со счетов. Важно лишь выбрать место и дату для предварительного заказа средств. В октябре действуют лимиты — до 200 000 грн в сутки.

выплаты ПриватБанк деньги банки банковские карты
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации