ПриватБанк нарахує клієнтам 50 000 грн: яку потрібно мати картку

Банківське відділення ПриватБанку в Києві. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року клієнти держфінустанови "ПриватБанк" у разі придбання проїзних квитків через онлайн-сервіси зможуть отримати винагороди. Банк може нарахувати значні суми коштів, якщо відповідні операції будуть здійснені картками від міжнародної платіжної системи Visa, емітовані банком.

Про те, хто може скористатися можливістю, розповідає видання Новини.LIVE.

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За яких умов ПриватБанк може нарахувати 50 000 грн

Йдеться про розіграш грошових сертифікатів у рамках нової ініціативи "Карпатські мандри з Приват24 та Visa". У її межах передбачається нарахування коштів, на які можна буде з'їздити на гірський відпочинок.

Долучитися до участі зможуть виключно ті клієнти державної фінустанови, які здійснять операції з купівлі квитків картками системи Visa:

через мобільний застосунок "Приват24";

через сайт bilet.pb.ua.

"У межах відповідного етапу проведення акції здійснити щонайменше одну платіжну операцію — купівлю квитка на автобус або поїзд для перевезення по території України через мобільний застосунок Приват24 або на сайті bilet.pb.ua на суму не менше 900,00 грн за однією платіжною операцією", — йдеться у повідомленні банку.

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За умови дотримання вимог програми держфінустанова розіграє вісім сертифікатів:

Сертифікати на 50 000 грн щомісяця (максимум четверо переможців під час кожного етапу); Сертифікат на 100 000 грн (оберуть учасника, який купить найбільше квитків).

Які правила участі в розіграші від ПриватБанку

Програма передбачає допуск до участі лише повнолітніх клієнтів, які мають ідентифікаційний код та активну картку міжнародної платіжної системи Visa, випущеної ПриватБанком. Зараховуються тільки операції з купівлі квитків на автобус чи потяг по областях України.

Передбачені такі етапи для участі в акції:

Реєстрація на офіційному порталі банку через фінансовий номер телефону;

Придбання квитка на автобус чи потяг в межах країни на щонайменше 900 грн з картки Visa ПриватБанку в "Приват24" (через опцію "Транспорт") або на сайті;

Участь в щомісячному розіграші сертифікатів.

Коли стануть відомі результати розіграшу та інші нюанси

Упродовж 14 робочих днів після завершення відповідного етапу проведення акції організатор визначить переможців, які здобудуть право на отримання заохочень за відповідний етап, на підставі бази даних акції.

Їх будуть обирати через ресурс Random.org з-поміж зареєстрованих клієнтів, які виконають умови акції.

Під час кожної хвилі визначать четверо переможців. Результати розіграшів оприлюднять на сторінці акції.

Про перемогу клієнтів сповістять у мобільному застосунку "Приват24".

Клієнти, які не мають картки системи Visa, можуть її відкрити дистанційно у цифровому вигляді (Digital картка) у "Приват24".

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