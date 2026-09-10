ПриватБанк требует от некоторых клиентов предоставить важные документы: список

Прохожие возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" может вводить ограничения на банковские счета клиентов, в частности, на деньги нерезидентов Украины, в рамках действующего законодательства о финансовом мониторинге. Известно, в каких случаях грозит блокировка средств и какие важные документы помогут снять ограничения.

Об особенностях правил банка для нерезидентов Украины рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Из-за каких угроз ПриватБанк может блокировать счета

В 2026 году госбанк продолжает выполнять обязанность по осуществлению проверок в случае появления подозрений относительно законности финансовых операций. Такие правила распространяются как на резидентов, так и на нерезидентов Украины.

Банк действует в рамках закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Согласно ст. 20 этого закона, обязательной проверке подлежат:

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финансовые операции на сумму от 400 000 грн;

операции на сумму от 55 000 грн, инициированные субъектами, проводящими лотереи/азартные игры;

операции, сумма которых меньше установленных порогов и соответствуют 70 критериям в соответствии с Постановлением Нацбанка № 65.

Также банк может запросить подтверждение средств и в других случаях, в том числе:

значительное количество переводов (например, 100 пополнений счета в сутки);

снятие наличными более 50% поступающих средств;

резкое изменение сумм поступлений (например, вместо зарплаты в 30 000 грн человеку поступило 200 000 грн);

нехарактерные финансовые транзакции (покупка криптовалюты, если до этого таких операций не было, осуществление расчетов за рубежом без выезда за пределы страны);

открытие значительного количества карт и счетов без явной необходимости;

регулярные поступления/переводы на один и тот же счет в одинаковой сумме;

финансовые операции с лицами из стран-агрессоров/офшорных зон.

Какие документы требует ПриватБанк от нерезидентов

Согласно правилам, для снятия блокировки банк запрашивает дополнительные документы для подтверждения законности источников доходов.

Если речь идет о нерезидентах страны, то в зависимости от вида дохода необходимо будет предоставить следующие документы:

Доходы: налоговую декларацию из страны регистрации/ведения бизнеса (за последний отчетный период). Она должна содержать отметку контролирующего органа о получении. Работа: справку или договор с компанией/выписку с банковского счета. Перевозка наличных: таможенную декларацию (подписанную не позднее чем год назад). Продажа имущества или бизнеса: договор купли-продажи имущества/документы об отчуждении корпоративных прав. Пассивный доход: документы о получении дивидендов, роялти, процентов или дохода от покупки ценных бумаг. Прочее: договор дарения/наследство/выигрыш в лотерею/приобретение права на клад/страховые выплаты.

В случае первичной проверки разблокировка может занять от трех до пяти банковских дней, после чего банк может заблокировать средства вновь для дальнейшей проверки предоставленных документов.

Правила, которые следует учитывать перед подачей пакета документов:

Период — финансовая организация учитывает доходы за последние три года.

Расчет суммы — для расчета берется сумма дохода с учетом удержания налогов и расходов на проживание (30%), однако доля может быть иной.

Дополнительно — вышеуказанный перечень документов не является исчерпывающим, поэтому при необходимости банк может потребовать предоставления дополнительных документов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с октября владельцы премиальных карт должны будут соблюдать новые правила. Им придется тратить больше средств по карте, чтобы бесплатно пользоваться частью услуг от Visa и ПриватБанка. Изменения коснутся, в частности, доступа к бизнес-залам и телемедицине. В то же время для новых карт будет предусмотрен отдельный период, в течение которого расходы для проверки учитываться не будут.

Еще Новини.LIVE писали о том, что клиенты ПриватБанка осенью смогут пользоваться картами для большинства финансовых операций без дополнительной оплаты. Однако отдельные переводы, снятие наличных средств, пополнение счета и обслуживание карт будут предусматривать комиссию. Ее размер будет зависеть от вида операции и способа ее осуществления, поэтому за некоторые действия придется платить больше.