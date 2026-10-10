ПриватБанк начисляет на отдельные карты выплаты от 7 000 грн: кто может воспользоваться

Выплаты от 7 000 грн: как оформить для клиентов ПриватБанка
В октябре 2026 года в государственном "ПриватБанке" клиенты смогут оформить новые выплаты на детей в рамках государственной программы поддержки семей. Предусматривается открытие единого специального счета для поступления целевой денежной помощи от государства в размере от 7 000 грн.
О том, какие выплаты доступны и как их оформить через госбанк, рассказывают Новини.LIVE.
Какие виды помощи предусмотрены для клиентов ПриватБанка
По информации государственного финансового учреждения, ПриватБанк уполномочен открывать специальные счета для поступления основных выплат.
В частности, в список войдут обновленные позиции. Речь идет о новых инициативах государства в этом году, призванных поддержать украинское родительство:
- Ежемесячном пособии на детей до одного года с выплатами от 7 000 грн и 10 500 грн на детей, имеющих группы инвалидности;
- Программе "еЯсла" для работающих родителей, занятых полный рабочий день и имеющих детей до трехлетнего возраста. Сумма установлена на уровне 8 000 грн на одного ребенка и 12 000 грн на ребенка с группой инвалидности;
- Единовременной выплате по программе "Пакет малыша" в размере 8 4351 грн.
Как оформить выплаты через ПриватБанк
Как пояснили в финансовом учреждении, родителям больше не нужно оформлять разные счета или карты для различных видов государственной помощи.
Теперь достаточно открыть спецсчет "Забота о ребенке" в ПриватБанке и начать получать выплаты на "Дія.Картку".
Для оформления выплат необходимо выполнить несколько шагов. Речь идет об:
- Открытии цифровой "Дія.Карты" Mastercard от банка в "Приват24";
- Подключении к ней счета "Забота о ребенке";
- Выборе в приложении "Дія" соответствующего сервиса;
- Указании этой карты для зачисления средств.
Другие возможности для клиентов ПриватБанка
Также благодаря сотрудничеству с международной платежной системой Mastercard клиенты ПриватБанка с "Дія.Картами" смогут получить дополнительную выгоду в виде 10% кэшбэка при оплате покупок в рамках государственной программы "Забота о ребенке".
Для получения дополнительного преимущества необходимо:
- открыв карту, зайти в "Приват24";
- выбрать опцию программы лояльности "Привет";
- активировать предложение с 10% кэшбэком.
Как сообщали Новини.LIVE, осенью ПриватБанк может начислить значительные суммы средств. Компенсации станут возможны при покупке билетов на проезд через онлайн-сервисы. Важно производить оплату картами системы Visa. Сумма билета на автобус или поезд должна составлять не менее 900 грн.
Также Новини.LIVE писали, что в октябре в ПриватБанке можно будет получить денежные сертификаты. Поощрения номиналом 1 000 грн предусмотрены для физических лиц-предпринимателей. Еще будут доступны другие ценные подарки, в частности годовой запас топлива.