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Главная Финансы Выплаты от 7 000 грн: как оформить для клиентов ПриватБанка

Выплаты от 7 000 грн: как оформить для клиентов ПриватБанка

Ua ru
10 октября 2026 07:01
ПриватБанк начисляет на отдельные карты выплаты от 7 000 грн: кто может воспользоваться
Прохожие возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в государственном "ПриватБанке" клиенты смогут оформить новые выплаты на детей в рамках государственной программы поддержки семей. Предусматривается открытие единого специального счета для поступления целевой денежной помощи от государства в размере от 7 000 грн.

О том, какие выплаты доступны и как их оформить через госбанк, рассказывают Новини.LIVE.

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Какие виды помощи предусмотрены для клиентов ПриватБанка

По информации государственного финансового учреждения, ПриватБанк уполномочен открывать специальные счета для поступления основных выплат.

В частности, в список войдут обновленные позиции. Речь идет о новых инициативах государства в этом году, призванных поддержать украинское родительство:

  1. Ежемесячном пособии на детей до одного года с выплатами от 7 000 грн и 10 500 грн на детей, имеющих группы инвалидности;
  2. Программе "еЯсла" для работающих родителей, занятых полный рабочий день и имеющих детей до трехлетнего возраста. Сумма установлена на уровне 8 000 грн на одного ребенка и 12 000 грн на ребенка с группой инвалидности;
  3. Единовременной выплате по программе "Пакет малыша" в размере 8 4351 грн.

Как оформить выплаты через ПриватБанк

Как пояснили в финансовом учреждении, родителям больше не нужно оформлять разные счета или карты для различных видов государственной помощи.

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Теперь достаточно открыть спецсчет "Забота о ребенке" в ПриватБанке и начать получать выплаты на "Дія.Картку".

Для оформления выплат необходимо выполнить несколько шагов. Речь идет об:

  • Открытии цифровой "Дія.Карты" Mastercard от банка в "Приват24";
  • Подключении к ней счета "Забота о ребенке";
  • Выборе в приложении "Дія" соответствующего сервиса;
  • Указании этой карты для зачисления средств.

Другие возможности для клиентов ПриватБанка

Также благодаря сотрудничеству с международной платежной системой Mastercard клиенты ПриватБанка с "Дія.Картами" смогут получить дополнительную выгоду в виде 10% кэшбэка при оплате покупок в рамках государственной программы "Забота о ребенке".

Для получения дополнительного преимущества необходимо:

  • открыв карту, зайти в "Приват24";
  • выбрать опцию программы лояльности "Привет";
  • активировать предложение с 10% кэшбэком.

Как сообщали Новини.LIVE, осенью ПриватБанк может начислить значительные суммы средств. Компенсации станут возможны при покупке билетов на проезд через онлайн-сервисы. Важно производить оплату картами системы Visa. Сумма билета на автобус или поезд должна составлять не менее 900 грн.

Также Новини.LIVE писали, что в октябре в ПриватБанке можно будет получить денежные сертификаты. Поощрения номиналом 1 000 грн предусмотрены для физических лиц-предпринимателей. Еще будут доступны другие ценные подарки, в частности годовой запас топлива.

выплаты ПриватБанк деньги банки банковские карты
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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