Жилищные субсидии можно потерять — клиенты должны в течение 30 дней обратиться в ПФУ

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) напомнил гражданам об обязанности регулярного информирования об обстоятельствах, которые могут влиять на назначение жилищной субсидии. На это отводится 30-дневный срок.

Кто должен обратиться в ПФУ в течение 30 дней

По информации Пенсионного фонда, субсидианты обязаны в течение 30 дней с момента появления обстоятельств, которые влияют на назначение жилищной субсидии, информировать об этом органы ПФУ.

Это необходимо делать в случае изменения в составе зарегистрированных в жилье членов домохозяйства, их соцстатуса, изменения в составе семьи члена домохозяйства. Также речь идет о следующих обстоятельствах:

изменился перечень получаемых коммунальных услуг, условия их предоставления;

изменился управляющий, исполнитель коммунуслуг, образовалось объединение;

была осуществлена единовременная покупка на сумму более чем 100 тыс. грн, а также приобретена недвижимость, стоимостью более 100 тыс. грн;

если было куплено, в том числе в кредит, генерирующую установку на более 150 тыс. грн;

в случае получения права собственности на транспорт (кроме мопеда/прицепа), жилое помещение в городе/в поселках городского типа;

осуществлена операция по покупке иностранной валюты, банковских металлов на сумму более 50 тыс. грн (все операции в общей сумме за 12 месяцев);

гражданин получил единовременно доход в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (кроме благотворительной помощи, наследства, гранта, стипендии на обучение);

в случае открытия депозита на более 100 тыс. грн, или покупки облигации внутреннего государственного займа на такую же сумму;

если утратилось право на субсидию на сверхурочную площадь жилья;

человек находился за границей совокупно более 60 дней;

в случае предоставления в аренду квартиры/дома внутренне перемещенному лицу.

Как уведомить органы ПФУ об изменениях

Граждане могут сообщить органы ПФУ об изменениях, которые влияют на назначение жилищной субсидии или льготы, онлайн.

В случае появления таких условий необходимо подать новое заявление и декларацию. Для этого нужно авторизоваться на сайте фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). А также:

выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу" в разделе "Коммуникации с ПФУ";

нажать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";

заполнить заявление и загрузить отсканированные документы: (паспорт, идентификационный код);

проверить внесенные данные, сформировать заявление, подписать КЭП и нажать "Отправить в ПФУ".

Что касается стадии обработки заявления, то за этим можно следить в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

