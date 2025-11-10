Видео
Видео

Субсидии на холодный сезон — какую справку требуют от граждан

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 08:50
обновлено: 08:55
Субсидия на холодный сезон 2025-2026 — кто не получит без важной справки
Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, как клиентам получить документ с подтверждением отсутствия задолженности за природный газ. Такая услуга доступна в онлайн-режиме и актуальна для тех граждан, кто намерен получить жилищную субсидию на отопительный сезон 2025-2026.

Об этом говорится в информации ГК "Нафтогаз Украины", обнародованной в Facebook.

Читайте также:

Как получить справку об отсутствии долга за газ онлайн

По данным компании, при оформлении жилищных субсидий у граждан, которые имели до этого долги, могут требовать справку с подтверждением их отсутствия.

"Это документ, подтверждающий отсутствие просроченного долга клиента за потребленный природный газ перед действующим поставщиком", — сообщают в Нафтогазе.

Клиенты могут получить справку в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" самостоятельно. Такую возможность предоставляют через следующие каналы:

  • личный кабинет на сайте;
  • в чат-ботах в Viber/Telegram;
  • через терминалы самообслуживания (Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24);
  • через Центры обслуживания клиентов ГК "Нафтогаз Украины".

Для этого необходимо заранее подготовить следующие документы:

  • украинский паспорт (ID-карту);
  • номер ЕІС-кода/лицевого счета.

Подать запрос на получение справки онлайн можно, выполнив следующие шаги:

  • на портале зайти в собственный цифровой личный кабинет;
  • найти раздел "Онлайн-услуги";
  • выбрать пункт "Справка о состоянии счета";
  • нажать опцию "Сформировать";
  • скачать справку.

Кому предоставляют субсидию на газ в 2025 году

В 2025 году субсидию смогут оформить те украинские семьи, расходы которых на коммунальные услуги превышают в среднем 15% от общего дохода за месяц. В частности, домохозяйства, которые снимают жилье, на основе договора аренды.

Субсидию будут рассчитывать, исходя из дохода зарегистрированных в жилье лиц, и оформят на любого из членов семьи.

Чтобы получить субсидию при наличии задолженности, необходимо ее либо погасить, либо заключить договор о реструктуризации долга с поставщиком услуг. Субсидию не назначают, если задолженность превышает три месяца, а ее сумма — более 680 грн.

Оформление субсидий в Украине существенно упрощено. Для получения госпомощи в оплате коммунальных услуг нужно лишь заполнить заявление и декларацию о доходах. Их нужно будет отправить по почте в Пенсионный фонд или в е-форме.

Документы можно также самостоятельно подать в органы ПФУ.

Ранее мы писали, что в Нафтогазе призвали украинцев самим осуществлять контроль за актуальностью данных, что поможет избежать проблем с доступом ко всем необходимым услугам. Там обнародовали пошаговую инструкцию для их обновления.

Также мы рассказывали, что в Нафтогазе попросили клиентов следить за своевременной передачей показателей со счетчиков. Соблюдение соответствующего требования будет гарантировать получение корректных сумм в квитанциях за газ.

коммунальные услуги субсидии Нафтогаз деньги помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
