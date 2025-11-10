Субсидия на холодный сезон 2025-2026 — кто не получит без важной справки

Субсидии на холодный сезон — какую справку требуют от граждан
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, как клиентам получить документ с подтверждением отсутствия задолженности за природный газ. Такая услуга доступна в онлайн-режиме и актуальна для тех граждан, кто намерен получить жилищную субсидию на отопительный сезон 2025-2026.
Об этом говорится в информации ГК "Нафтогаз Украины", обнародованной в Facebook.
Как получить справку об отсутствии долга за газ онлайн
По данным компании, при оформлении жилищных субсидий у граждан, которые имели до этого долги, могут требовать справку с подтверждением их отсутствия.
"Это документ, подтверждающий отсутствие просроченного долга клиента за потребленный природный газ перед действующим поставщиком", — сообщают в Нафтогазе.
Клиенты могут получить справку в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" самостоятельно. Такую возможность предоставляют через следующие каналы:
- личный кабинет на сайте;
- в чат-ботах в Viber/Telegram;
- через терминалы самообслуживания (Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24);
- через Центры обслуживания клиентов ГК "Нафтогаз Украины".
Для этого необходимо заранее подготовить следующие документы:
- украинский паспорт (ID-карту);
- номер ЕІС-кода/лицевого счета.
Подать запрос на получение справки онлайн можно, выполнив следующие шаги:
- на портале зайти в собственный цифровой личный кабинет;
- найти раздел "Онлайн-услуги";
- выбрать пункт "Справка о состоянии счета";
- нажать опцию "Сформировать";
- скачать справку.
Кому предоставляют субсидию на газ в 2025 году
В 2025 году субсидию смогут оформить те украинские семьи, расходы которых на коммунальные услуги превышают в среднем 15% от общего дохода за месяц. В частности, домохозяйства, которые снимают жилье, на основе договора аренды.
Субсидию будут рассчитывать, исходя из дохода зарегистрированных в жилье лиц, и оформят на любого из членов семьи.
Чтобы получить субсидию при наличии задолженности, необходимо ее либо погасить, либо заключить договор о реструктуризации долга с поставщиком услуг. Субсидию не назначают, если задолженность превышает три месяца, а ее сумма — более 680 грн.
Оформление субсидий в Украине существенно упрощено. Для получения госпомощи в оплате коммунальных услуг нужно лишь заполнить заявление и декларацию о доходах. Их нужно будет отправить по почте в Пенсионный фонд или в е-форме.
Документы можно также самостоятельно подать в органы ПФУ.
