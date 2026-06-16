Разница — от 40 гривен: сколько стоит отправить посылку Новой почтой и Укрпочтой

Новая почта или Укрпочта: где дешевле отправить посылку в июне
Украинцам, которые регулярно пользуются почтовыми услугами, придётся заплатить от 50 до 90 гривен за отправку посылки весом до 2 килограммов. Итоговая сумма зависит от выбранного оператора и скорости доставки. Самой дорогой остается Новая почта, тогда как Укрпочта предлагает более низкие цены на небольшие отправления.
Новини.LIVE выясняли, какие тарифы на почтовую доставку действуют в июне 2026 года.
Сколько стоит доставка Новой почтой
После весеннего обновления тарифов действуют следующие цены на доставку по Украине:
- документы весом до 1 кг — 80 грн;
- посылки до 2 кг — 90 грн;
- посылки до 10 кг — 135 грн;
- посылки до 30 кг — 200 грн.
В эту стоимость уже входят базовые упаковочные материалы, комиссия от заявленной стоимости до 500 грн и услуга переадресации.
За коробку взимается отдельная доплата — от 15 до 80 грн в зависимости от её размера. Если посылка отправляется в сельское или отдалённое отделение, тариф может увеличиться ещё на 30 грн.
Исключение составляют документы — их доставляют в сельские отделения без дополнительной платы.
Какие тарифы действуют в Укрпочте
В отличие от конкурентов, Укрпочта рассчитывает тарифы не по весу, а по объему отправления.
Тариф "Базовый" — самый дешевый. В зависимости от размера посылки стоимость может составлять:
- до 1 500 куб. см — 50 грн;
- до 4 000 куб. см — 55 грн;
- до 8 000 куб. см — 80 грн;
- до 20 000 куб. см — 85 грн;
- до 80 000 куб. см — 140 грн;
- до 120 000 куб. см — 150 грн.
Для тех, кто хочет получить отправление быстрее, действует тариф "Приоритетный". В этом случае придется доплатить еще 10 грн.
В цену также входит стоимость упаковочных пакетов, комиссия за заявленную ценность до 500 грн и бесплатное хранение вашего отправления.
Как сэкономить
Если в приоритете именно экономия — самым дешевым решением остается Укрпочта. За некоторые посылки клиент заплатит от 50–55 грн, тогда как доставка такого же отправления Новой почтой обойдется в 90 грн. То есть разница может достигать 35–40 грн за одну посылку.
В то же время украинцы продолжают пользоваться услугами Новой почты из-за более быстрых сроков доставки, большого количества отделений рядом с домом и разнообразных дополнительных сервисов.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам доступны новые способы получения посылок. Укрпочта расширяет сеть почтоматов ещё в пяти городах. Теперь забрать отправление можно будет без контакта с оператором. До конца года компания планирует добавить более тысячи новых точек выдачи.
Также Новини.LIVE рассказывали, кто может сэкономить на почтовых услугах. NovaPay изменил правила оплаты наложенного платежа с 1 июня. Пользователи карт сервиса получили более низкую комиссию при расчетах. Для других способов оплаты будут действовать прежние условия.