Разница — от 40 гривен: сколько стоит отправить посылку Новой почтой и Укрпочтой

Человек держит посылку, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцам, которые регулярно пользуются почтовыми услугами, придётся заплатить от 50 до 90 гривен за отправку посылки весом до 2 килограммов. Итоговая сумма зависит от выбранного оператора и скорости доставки. Самой дорогой остается Новая почта, тогда как Укрпочта предлагает более низкие цены на небольшие отправления.

Новини.LIVE выясняли, какие тарифы на почтовую доставку действуют в июне 2026 года.

Сколько стоит доставка Новой почтой

После весеннего обновления тарифов действуют следующие цены на доставку по Украине:

документы весом до 1 кг — 80 грн;

посылки до 2 кг — 90 грн;

посылки до 10 кг — 135 грн;

посылки до 30 кг — 200 грн.

В эту стоимость уже входят базовые упаковочные материалы, комиссия от заявленной стоимости до 500 грн и услуга переадресации.

За коробку взимается отдельная доплата — от 15 до 80 грн в зависимости от её размера. Если посылка отправляется в сельское или отдалённое отделение, тариф может увеличиться ещё на 30 грн.

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Исключение составляют документы — их доставляют в сельские отделения без дополнительной платы.

Какие тарифы действуют в Укрпочте

В отличие от конкурентов, Укрпочта рассчитывает тарифы не по весу, а по объему отправления.

Тариф "Базовый" — самый дешевый. В зависимости от размера посылки стоимость может составлять:

до 1 500 куб. см — 50 грн;

до 4 000 куб. см — 55 грн;

до 8 000 куб. см — 80 грн;

до 20 000 куб. см — 85 грн;

до 80 000 куб. см — 140 грн;

до 120 000 куб. см — 150 грн.

Для тех, кто хочет получить отправление быстрее, действует тариф "Приоритетный". В этом случае придется доплатить еще 10 грн.

В цену также входит стоимость упаковочных пакетов, комиссия за заявленную ценность до 500 грн и бесплатное хранение вашего отправления.

Как сэкономить

Если в приоритете именно экономия — самым дешевым решением остается Укрпочта. За некоторые посылки клиент заплатит от 50–55 грн, тогда как доставка такого же отправления Новой почтой обойдется в 90 грн. То есть разница может достигать 35–40 грн за одну посылку.

В то же время украинцы продолжают пользоваться услугами Новой почты из-за более быстрых сроков доставки, большого количества отделений рядом с домом и разнообразных дополнительных сервисов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам доступны новые способы получения посылок. Укрпочта расширяет сеть почтоматов ещё в пяти городах. Теперь забрать отправление можно будет без контакта с оператором. До конца года компания планирует добавить более тысячи новых точек выдачи.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может сэкономить на почтовых услугах. NovaPay изменил правила оплаты наложенного платежа с 1 июня. Пользователи карт сервиса получили более низкую комиссию при расчетах. Для других способов оплаты будут действовать прежние условия.