Новая почта обновила тарифы: сколько придется платить за доставку посылок с 13 апреля

Отделение Новой Почты.

С понедельника, 13 апреля, на Новой почте будут действовать обновленные тарифы. Логистическая компания повысила цены на доставку документов, посылок и грузов. В то же время часть услуг осталась без изменений в стоимости.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Новой почты.

На какие услуги выросли тарифы

Так, с 13 апреля действуют новые цены на доставку документов. По городу тариф будет составлять 70 грн, по Украине — 80 грн. Фирменный картонный конверт входит в стоимость.

Изменились и тарифы на доставку посылок до 30 кг:

По городу:

до 2 кг — 70 грн;

до 10 кг — 115 грн;

до 30 кг — 180 грн.

По Украине:

до 2 кг — 90 грн;

до 10 кг — 135 грн;

до 30 кг — 200 грн.

Подорожала также доставка грузов свыше 30 кг. Стоимость отправки между отделениями по городу составляет 7 грн/кг, по Украине — от 11 грн/кг в зависимости от тарифной зоны.

Тарифные зоны. Фото: скриншот

На какие услуги Новой почты не выросли цены

Логистический оператор оставил без изменений тарифы на:

хранение посылок в отделениях;

услугу "Пункт передачи";

отправку из села или поселка;

упаковку средних (до 10 кг) и больших (до 30 кг) посылок.

Как и раньше, не будет взиматься дополнительная плата за упаковку малых посылок, фирменные конверты для документов, переадресацию в пути и т.д.

Почему Новая почта повысила тарифы

В компании объяснили такое решение необходимостью пересмотра стоимости услуг в соответствии с нынешними условиями работы.

Там отметили, что нынешняя ситуация на рынке существенно усложнилась из-за роста операционных расходов. На это влияют повышение стоимости жизни, нестабильность на глобальном энергетическом рынке, а также подорожание топлива. Кроме этого, увеличились расходы на услуги партнеров — в частности связь и электроэнергию.

В то же время в компании подчеркнули, что продолжают вкладывать средства в повышение безопасности отправлений, поддержку стабильной работы сети и операционных процессов. Также там сообщили, что проводят индексацию зарплат работников, чтобы сохранять стабильность работы и надежность сервиса для клиентов.

