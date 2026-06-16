Різниця — від 40 гривень: скільки коштує відправити посилку Новою поштою та Укрпоштою

Людина тримає посилку, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Українцям, які регулярно користуються поштовими послугами, доведеться заплатити від 50 до 90 гривень за пересилання посилки вагою до 2 кілограмів. Підсумковий чек залежить від обраного оператора та швидкості доставки. Найдорожчою залишається Нова пошта, тоді як Укрпошта пропонує дешевші ціни для невеликих відправлень.

Новини.LIVE з’ясовували, які тарифи на поштову доставку діють у червні 2026 року.

Скільки коштує доставка Новою поштою

Після весняного оновлення тарифів діють такі ціни на доставку по Україні:

документи вагою до 1 кг — 80 грн;

посилки до 2 кг — 90 грн;

посилки до 10 кг — 135 грн;

посилки до 30 кг — 200 грн.

У цю вартість уже входять базові пакувальні матеріали, комісія від оголошеної цінності до 500 грн та послуга переадресування.

За коробку візьмуть окрему доплату — від 15 до 80 грн залежно від її розміру. Якщо посилка прямує до сільського або віддаленого відділення, тариф може зрости ще на 30 грн.

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Виняток становлять документи — їх доставляють у сільські відділення без додаткової плати.

Які тарифи діють в Укрпошті

На відміну від конкурентів Укрпошта розраховує тарифи не за вагою, а за об'ємом відправлення.

Тариф "Базовий" — найдешевший. Залежно від розміру посилки вартість може становити:

до 1 500 куб. см — 50 грн;

до 4 000 куб. см — 55 грн;

до 8 000 куб. см — 80 грн;

до 20 000 куб. см — 85 грн;

до 80 000 куб. см — 140 грн;

до 120 000 куб. см — 150 грн.

Для тих, хто хоче отримати відправлення швидше, діє тариф "Пріоритетний". У такому разі доведеться доплатити ще 10 грн.

До ціни також входить вартість пакувальних пакетів, комісія за оголошену цінність до 500 грн та безкоштовне зберігання вашого відправлення.

Як заощадити

Якщо у пріоритеті саме економія — найдешевшим рішенням залишається Укрпошта. За деякі посилки клієнт заплатить від 50–55 грн, тоді як доставка такого ж відправлення Новою поштою коштуватиме 90 грн. Тобто різниця може сягати 35–40 грн за одну посилку.

Водночас українці продовжують користуватися послугами Нової пошти через швидші терміни доставки, велику кількість відділень біля дому та різноманітні додаткові сервіси.

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям доступні нові способи отримання посилок. Укрпошта розширює мережу поштоматів ще у п’яти містах. Тепер забрати відправлення можна буде без контакту з оператором. До кінця року компанія планує додати понад тисячу нових точок видачі.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може заощадити на поштових послугах. NovaPay змінив правила оплати післяплати з 1 червня. Користувачі карток сервісу отримали нижчу комісію під час розрахунків. Для інших способів оплати діятимуть попередні умови.