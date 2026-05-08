Укрпошта по-новому будет рассчитывать стоимость перевозки: что это значит для клиентов

Укрпошта по-новому будет рассчитывать стоимость магистральных автоперевозок. Так, цены услуг подрядчиков автоматически будут корректировать, учитывая рыночную стоимость дизтоплива. Известно, повлияют ли эти изменения на тарифы для клиентов Укрпошты.

Что меняет Укрпошта

По словам генерального директора компании Игоря Смелянского, когда топливо резко дорожает, перевозчики не оставляют это без внимания: они меняют условия или отменяют отдельные рейсы. Однако по правилам публичных закупок стоимость уже заключенных тендерных договоров меняться не может. Поэтому существовал риск, что доставки будут сорваны.

"Поэтому мы привязали цены на услуги, которые предоставляются Укрпоште, к среднерыночным ценам на топливо из официальных источников. Так компания будет работать стабильно, не остановит перевозки и будет действовать прозрачно", — пояснил он.

Первые договоры на перевозки грузовиками в пределах страны с официально закрепленным механизмом автоматической корректировки цен Укрпошта заключила в последние дни апреля. Привязку сделали к среднерыночным ценам на дизель из официальных источников.

Что будет с тарифами Укрпошты для населения

Изменения коснутся только стоимости услуг, которые Укрпоште предоставляют подрядчики. То есть это не касается отправителей, поэтому тарифы для населения пересматривать не будут. Параллельно компания не отказывается от инвестиций в автоматизацию, развивает сеть почтоматов и точек выдачи. Это позволяет держать на уровне операционные расходы.

