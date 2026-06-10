Почтоматы Укрпошты появились еще в пяти городах: где можно получить посылку без очередей

Отделения Укрпошты, почтоматы Укрпошты. Фото: УНИАН, Игорь Смилянский/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" расширил сеть внутренних почтоматов еще на пять городов. В планах компании установить еще более 1 000 внешних почтоматов и точек выдачи посылок до конца года.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смилянский, передают Новини.LIVE.

Где появились почтоматы Укрпошты

Гендиректор компании отметил, что проект "Экспресс-окно" для посылок, внедренный ранее, не имел успеха. Ведь некоторые наши клиенты не соглашались с тем, что быстрая выдача посылки должна происходить вне очереди, пока кто-то готовит книжечку с показаниями счетчика.

"Учли это — и больше месяца назад начали пилотный проект по выдаче посылок в 121 отделении Киева через внутренние почтоматы. Теперь уже можно сказать, что проект стал "хитом"", — говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня, 10 июня, внутренние почтоматы заработали еще в пяти городах Украины, а именно:

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Днепр;

Запорожье;

Кривой Рог;

Каменское;

Кропивницкий.

Следующими городами, где появятся почтоматы Укрпошты, будут Винница и Одесса. Постепенно получать посылки без оператора смогут клиенты компании по всей стране.

Что еще планирует Укрпошта

В компании подсчитали, что 7 из 10 клиентов Укрпошты получают отправления через почтоматы. Положительная реакция пользователей на новый формат обслуживания стала основанием для пересмотра планов развития сети. Если ранее в рамках первого этапа проекта предусматривалась установка 400 почтоматов, то теперь этот показатель увеличили до 600.

В то же время гендиректор Укрпошты подчеркнул, что воспользоваться внутренними почтоматами можно для получения уже оплаченных отправлений. Традиционное обслуживание через операторов почтовых отделений остается доступным для всех клиентов.

Кроме того, до конца 2026 года компания планирует расширить сеть автоматизированных точек выдачи, установив еще более 1 000 внешних почтоматов и пунктов получения посылок.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрпошта выпустила раритетную марку. Ее посвятили юбилею государственного авиационного предприятия, где были спроектированы легендарные Ан-225 "Мрія" и Ан-124 "Руслан". Новый выпуск уже поступил в продажу.

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