Ощадбанк запускает специальные кредиты — кто будет получать деньги

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Государственный Ощадбанк анонсировал появление нового продукта для поддержки компаний, которые были созданы или возглавлены женщинами. Программой смогут воспользоваться компании, 25% акций которых принадлежат женщинам или где штат состоит из женщин на половину.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о проекте Ощадбанка

Как пояснил банкир, Ощадбанк:

профинансирует стартовый бизнес через франчайзинг на сумму до 5 миллионов гривен;

предоставит до 10 миллионов гривен кредита агробизнесу.

К тому же банк предлагает отсроченный старт выплат: первый платеж для франшизы можно осуществлять с седьмого месяца, а агробизнес будет делать взносы начиная с девятого месяца.

По словам Сергея Наумова, чтобы принять участие в франчайзинговом направлении, франшиза должна:

проработать не менее трех лет;

продать не менее 30 франшиз, из которых 90% должны до сих пор работать;

не быть форматом пассивного инвестирования.

"Подробную консультацию по условиям программы можно получить в любом отделении Ощадбанка", — отметил Сергей Наумов.

О чем еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк позволяет своим клиентам платить меньшие деньги за доставку посылок через Укрпошту. Так, владельцам карт предоставляют специальные промокоды, по которым сумма за услугу на четверть меньше.

Скидку в 25% предоставляют, если рассчитываться карточкой Ощадбанка. Этот бонус касается:

тарифного плана "Базовый";

тарифного плана "Приоритетный".

Использовать промокод можно неограниченное количество раз до 31 декабря 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что Ощадбанк изменит тарифы с 1 января 2026 года. Изменения коснутся тарифных пакетов "Моя карта", "MORE" и "Детская карта". Также мы писали, что ПриватБанк запустил мгновенную рассрочку для предпринимателей. Известно, как получить до 500 тысяч гривен.