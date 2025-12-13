Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ощадбанк запускає великий проєкт для деяких клієнтів — деталі

Ощадбанк запускає великий проєкт для деяких клієнтів — деталі

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 06:01
Ощадбанк запускає спеціальні кредити — хто отримуватиме гроші
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Державний Ощадбанк анонсував появу нового продукту для підтримки компаній, які були створені чи очолені жінками. Програмою зможуть скористатися компанії, 25% акцій яких належать жінкам або де штат складається з жінок на половину.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про проєкт Ощадбанку

Як пояснив банкір, Ощадбанк:

  • профінансує стартовий бізнес через франчайзинг на суму до 5 мільйонів гривень;
  • надасть до 10 мільйонів гривень кредиту агробізнесу.

До того ж банк пропонує відтермінований старт виплат: перший платіж для франшизи можна здійснити з сьомого місяця, а агробізнесу робитиме внески починаючи з дев’ятого місяця.

За словами Сергія Наумова, щоб взяти участь франчайзинговому напрямові, франшиза повинна:

  • пропрацювати щонайменше три роки;
  • продати не менше 30 франшиз, з яких 90% мають досі працювати;
  • не бути форматом пасивного інвестування.

"Детальну консультацію щодо умов програми можна отримати в будь-якому відділенні Ощадбанку", — наголосив Сергій Наумов. 

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, Ощадбанк дозволяє своїм клієнтам платити менші гроші за доставку посилок через Укрпошту. Так, власникам карт надають спеціальні промокоди, за яким сума за послугу є на чверть меншою. 

Знижку у 25% надають, якщо розраховуватися карткою Ощадбанку. Цей бонус стосується:

  • тарифного плану "Базовий";
  • тарифного плану "Пріоритетний".

Використовувати промокод можна необмежену кількість разів до 31 грудня 2025 року. 

Раніше ми розповідали, що Ощадбанк змінить тарифи з 1 січня 2026 року. Зміни торкнуться тарифних пакетів "Моя картка", "MORE" та "Дитяча картка". Також ми писали, що ПриватБанк запустив миттєву розстрочку для підприємців. Відомо, як отримати до 500 тисяч гривень. 

кредити Ощадбанк жінки бізнес банк
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації