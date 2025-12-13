Ощадбанк запускає спеціальні кредити — хто отримуватиме гроші

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Державний Ощадбанк анонсував появу нового продукту для підтримки компаній, які були створені чи очолені жінками. Програмою зможуть скористатися компанії, 25% акцій яких належать жінкам або де штат складається з жінок на половину.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Детальніше про проєкт Ощадбанку

Як пояснив банкір, Ощадбанк:

профінансує стартовий бізнес через франчайзинг на суму до 5 мільйонів гривень;

надасть до 10 мільйонів гривень кредиту агробізнесу.

До того ж банк пропонує відтермінований старт виплат: перший платіж для франшизи можна здійснити з сьомого місяця, а агробізнесу робитиме внески починаючи з дев’ятого місяця.

За словами Сергія Наумова, щоб взяти участь франчайзинговому напрямові, франшиза повинна:

пропрацювати щонайменше три роки;

продати не менше 30 франшиз, з яких 90% мають досі працювати;

не бути форматом пасивного інвестування.

"Детальну консультацію щодо умов програми можна отримати в будь-якому відділенні Ощадбанку", — наголосив Сергій Наумов.

Нагадаємо, Ощадбанк дозволяє своїм клієнтам платити менші гроші за доставку посилок через Укрпошту. Так, власникам карт надають спеціальні промокоди, за яким сума за послугу є на чверть меншою.

Знижку у 25% надають, якщо розраховуватися карткою Ощадбанку. Цей бонус стосується:

тарифного плану "Базовий";

тарифного плану "Пріоритетний".

Використовувати промокод можна необмежену кількість разів до 31 грудня 2025 року.

Раніше ми розповідали, що Ощадбанк змінить тарифи з 1 січня 2026 року. Зміни торкнуться тарифних пакетів "Моя картка", "MORE" та "Дитяча картка". Також ми писали, що ПриватБанк запустив миттєву розстрочку для підприємців. Відомо, як отримати до 500 тисяч гривень.