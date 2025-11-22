В Ощадбанке объяснили, почему предлагают дополнительную услугу за 25 грн — что важно знать

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" объяснили, почему работники в отделениях предлагают клиентам страхование от мошенничества. Речь идет исключительно об информировании о наличии важных дополнительных возможностей для защиты средств, что не предусматривает склонения к ее подключению.

Об этом сообщил представитель Ощадбанка на официальной странице в Facebook.

Предложения по оформлению дополнительных услуг в Ощадбанке

Как отмечается в одном из сообщений, клиент описал ситуацию, где работники банка предлагают гражданам оформить услугу по страхованию от мошеннических действий.

Он отметил, что государственный банк должен был бы гарантировать безопасность без подключения дополнительных услуг, а потому обратился к финучреждению за объяснением.

"... Государственный банк предлагает страховку от мошеннических действий. Вообще-то, как по мне, то именно государство и должно гарантировать гражданам безопасность как личную, так и экономическую. И когда мы вкладываем свои средства в банк, то именно банк должен заниматься безопасностью и защитой наших средств, для этого у них даже есть своя служба безопасности...", — говорится в обращении.

Объяснение Ощадбанка

Работник главного офиса Ощадбанка ответил на обращение, подчекрнув, что речь идет лишь о предложении подключения услуги. По его словам, приобретение дополнительных товаров или услуг является нормальной практикой для многих организаций, в частности банков.

"Сотрудник может лишь предложить клиенту тот или иной продукт, предварительно рассказав обо всех его преимуществах и ответив на вопросы клиента, в случае заинтересованности. Если продукт клиенту не нужен, он, конечно, может отказаться от него, ведь окончательное решение остается за клиентом", — говорится в пояснении.

Представитель банка назвал преимущества подключения услуги по страхованию. Соответствующая программа покрывает мошенничество:

в торгово-сервисных сетях;

в сети Интернет;

операции в банкомате.

Также речь идет о защите от мошенничества под влиянием обмана путем психологического давления на клиента и выманивания данных.

Кроме того, оформление страхования от мошеннических действий имеет ряд преимуществ в виде:

покрытия операций, возникших при непредвиденных обстоятельствах и вне поля зрения клиентов, в частности в случае перехода на поддельный сайт, разглашения личной информации под действием обмана;

получение возмещения в кратчайшие сроки в пределах установленного лимита;

размер ежемесячной оплаты составляет всего 25 грн и не требует для этого посещения учреждения банка благодаря автоматическому списанию средств.

