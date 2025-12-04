Ощадбанк предоставляет скидки до конца года — за какие услуги можно платить на 25% меньше

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Госфинучреждение "Ощадбанк" предоставляет возможность клиентам сэкономить на сервисах, предоставляемых почтовым оператором "Укрпочта". Гарантированной мгновенной скидкой можно воспользоваться до конца 2025 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ощадбанка.

Реклама

Читайте также:

Программа скидок для клиентов Ощадбанка

Владельцы карт Ощадбанка могут до конца года платить меньше за услугу по доставке посылок от Укрпочты. Благодаря специальному промокоду, предоставленному для клиентов госфинучреждения, можно платить на четверть меньше от суммы.

Условия предусматривают, что за расчет картами Ощадбанка будет предоставлена скидка в 25%. Бонус распространяется на:

тарифный план "Базовый";

тарифный план "Приоритетный".

По информации Укрпочты, тариф "Базовый" считается наиболее приемлемым по ценовой политике на рынке почтовых перевозок, а тариф "Приоритетный" предусматривает ускоренную обработку и доставку заказов.

Как присоединиться к программе скидок

Клиенты Ощадбанка, желающие получить скидку, должны выполнить следующие шаги:

Предоставить оператору почтового отделения промокод 0010-0011-1728 на скидку; Рассчитаться любой картой Ощадбанка за сервис по доставке; Мгновенно получить скидку в 25%.

Как сообщают в финучреждении, промокод будет действовать до 31 декабря 2025 года. При этом воспользоваться им можно неограниченное количество раз.

Ранее мы писали, за что придется платить больше клиентам Ощадбанка с 1 января 2026 года. Изменится стоимость в тарифных пакетах "Моя карта", "MORE" и "Детская карта".

Также мы рассказывали, как пенсионерам получить 1 тыс. грн по программе "Зимняя поддержка "Ощадбанк". Это можно сделать через приложение "Дія".