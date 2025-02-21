Ощадбанк просят усилить защиту от мошенников — что произошло

Человек держит карту. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" призвали усилить защиту в финучреждении от мошеннических списаний. Украинцы привели примеры, которые действуют в других банках, где каждая подозрительная транзакция или повышенная активность на счету требует дополнительного подтверждения.

Об этом говорится на портале "Минфин".

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Как отметила одна из клиенток, она позвонила на горячую линию, чтобы сообщить о мошенничестве, совершенном другим клиентом банка. Хотела передать номер банковской карты, владелец которой оказался мошенником, однако в финучреждении отказались зарегистрировать такую заявку. Вместо этого посоветовали обратиться в правоохранительные органы.

Женщина отметила, что в отличие от Ощадбанка в других банках есть специальные формы, куда можно внести информацию о недобросовестных граждан. Считает, что финучреждение должно быть заинтересовано в сохранении денег своих клиентов.

"Позвонила на горячую линию сообщить, что клиент вашего банка 5***924 занимается мошенническими действиями, но поддержке эта информация неинтересна, они то и знают только, что сообщить, "обратитесь в правоохранительные органы", почему-то ПриватБанк эти данные фиксирует, и пытается, хоть как-то защищать своих и других клиентов...", — говорится в обращении.

Скриншот. Источник: Минфин

Как защититься от мошенников

На портале представители Ощадбанка не прокомментировали рекомендации по усилению защиты от мошеннических действий. Однако на днях в соцсетях банк опубликовал советы, как не попасть "на крючок" мошенников.

Там отметили, что именно по вине граждан возможно исчезновение средств. А именно:

в случае разглашения персональных данных;

раскрытия данных банковских карт;

в случае объявления одноразовых паролей, поступивших на финансовый номер телефона;

в случае перехода на фишинговые (мошеннические) сайты.

В таких случаях банк бессилен, поэтому советует при мошенничестве самостоятельно блокировать карту в мобильном "Ощад24" или по звонку в банк. После чего необходимо подать заявление в правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Ощадбанке объяснили, что ответственно относятся к защите денег клиентов, поэтому перед трудоустройством сотрудников тщательно проверяют. В частности, такие проверки происходят в начале работы в банке.

Также мы писали, что Ощадбанк заблокировал клиентке пенсионную карту, несмотря на успешное прохождение идентификации. Существуют еще некоторые факторы, из-за которых банк может ввести санкции.