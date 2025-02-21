Ощадбанк просят усилить защиту от мошенников — что произошло

Ощадбанк призвали усилить защиту от мошеннических списаний
Клиенты государственного "Ощадбанка" призвали усилить защиту в финучреждении от мошеннических списаний. Украинцы привели примеры, которые действуют в других банках, где каждая подозрительная транзакция или повышенная активность на счету требует дополнительного подтверждения.
Об этом говорится на портале "Минфин".
Подробнее о призыве клиентов Ощадбанка усилить защиту
Как отметила одна из клиенток, она позвонила на горячую линию, чтобы сообщить о мошенничестве, совершенном другим клиентом банка. Хотела передать номер банковской карты, владелец которой оказался мошенником, однако в финучреждении отказались зарегистрировать такую заявку. Вместо этого посоветовали обратиться в правоохранительные органы.
Женщина отметила, что в отличие от Ощадбанка в других банках есть специальные формы, куда можно внести информацию о недобросовестных граждан. Считает, что финучреждение должно быть заинтересовано в сохранении денег своих клиентов.
"Позвонила на горячую линию сообщить, что клиент вашего банка 5***924 занимается мошенническими действиями, но поддержке эта информация неинтересна, они то и знают только, что сообщить, "обратитесь в правоохранительные органы", почему-то ПриватБанк эти данные фиксирует, и пытается, хоть как-то защищать своих и других клиентов...", — говорится в обращении.
Как защититься от мошенников
На портале представители Ощадбанка не прокомментировали рекомендации по усилению защиты от мошеннических действий. Однако на днях в соцсетях банк опубликовал советы, как не попасть "на крючок" мошенников.
Там отметили, что именно по вине граждан возможно исчезновение средств. А именно:
- в случае разглашения персональных данных;
- раскрытия данных банковских карт;
- в случае объявления одноразовых паролей, поступивших на финансовый номер телефона;
- в случае перехода на фишинговые (мошеннические) сайты.
В таких случаях банк бессилен, поэтому советует при мошенничестве самостоятельно блокировать карту в мобильном "Ощад24" или по звонку в банк. После чего необходимо подать заявление в правоохранительные органы.
Напомним, ранее в Ощадбанке объяснили, что ответственно относятся к защите денег клиентов, поэтому перед трудоустройством сотрудников тщательно проверяют. В частности, такие проверки происходят в начале работы в банке.
Также мы писали, что Ощадбанк заблокировал клиентке пенсионную карту, несмотря на успешное прохождение идентификации. Существуют еще некоторые факторы, из-за которых банк может ввести санкции.
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