Ощадбанк блокирует карты пенсионерам — что надо знать

Человек держит карту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" заблокировало клиентке пенсионную карту, даже после прохождения идентификации. Известно, по каким еще причинам банк может применить санкции.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставлять комментарии о работе банков.

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Блокировка пенсионных счетов в Ощадбанке

Как отмечается в одном из сообщений, клиентке Ощадбанка, которая находится на временно оккупированной территории, заблокировали счет. Речь идет о потере доступа к пенсионным средствам.

Клиентке в мае прошлого года финучреждение предложило пройти идентификацию дистанционно. Она прошла соответствующую процедуру, однако по неизвестным причинам карту заблокировали.

"Почему банк блокирует карты, где только пенсия, 3500 гривен, бабушка на оккупированных территориях... карта 8489 последние...", - говорится в сообщении.

Скриншот обращения. Источник: Минфин

Почему Ощадбанк может ограничивать доступ к счетам

В банке не отреагировали на жалобу. Однако ранее представители финучреждения дали объяснение, почему могут быть применены санкции к клиентам. По правилам, если клиент не пользуется картой более чем полгода, то происходит автоматическая блокировка доступа к счету. Его могут восстановить в случае личного обращения человека в Пенсионный фонд.

Еще одной причиной блокировки доступа к счетам в Ощадбанке является выполнение решения на основе постановления исполнительной службы. Такое может произойти, если у гражданина были долги. В таком случае нужно обращаться к исполнителю и просить дать доступ к средствам. Для снятия разрешена сумма, которая не может превышать две минимальные зарплаты по состоянию на начало 2025 года. Как известно, "минималка" сейчас составляет 8 тыс. гривен, то есть должны дать доступ к 16 тыс. гривен.

Также есть угроза ограничений, если банк заметит подозрительные финансовые операции в рамках финмониторинга. В таком случае клиент должен:

написать в банке соответствующее заявление;

предоставить квитанции, договор купли-продажи товара или обязательства.

Однако по результатам финмониторинга банк может отказать в дальнейшем обслуживании клиента с последующим расторжением договора и возвратом средств.

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке появились новые возможности в осуществлении расчета. Пользователи Android в мобильном приложении смогут токенизировать платежную карту и присоединить ее к Google Wallet.

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